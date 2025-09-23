'Ali Koç'un Fenerbahçe'den 4 milyar TL alacağı var'

Ali Koç'un başkanlığının sona ermesi üzerine konuşan Sercan Hamzaoğlu, Fenerbahçe'ye bağışlanan para hakkında çarpıcı bir bilgi paylaştı.

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul sonucunda Sadettin Saran başkanlığa seçildi. 7 yıldır Fenerbahçe başkanlığı yapan Ali Koç, rakibine 257 oy farkla kaybetti.

Ali Koç’un başkanlığının sona ermesi üzerine konuşan Sercan Hamzaoğlu, ilginç bir detayı paylaştı.

“ALİ KOÇ’UN 4 MİLYAR TL ALACAĞI VAR”

Ali Koç’un Fenerbahçe’ye bağışladığı paralar hakkında konuşan Sercan Hamzaoğlu, “Ali Koç'un şu an Fenerbahçe'den 4 milyar TL alacağı var. Bunların hepsi bir anda bağış olmuyor. Bunun bir sistemi varmış. Niye hibe olmadığını sordum. Kademeli olarak yapılacağını söylediler” sözlerini sona erdi.

PARAYI GERİ ALMAYACAK

Ali Koç daha önce konuya dair yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe’ye verdiği parayı geri almayacağını söylemişti.

