Sadettin Saran sonrası Fenerbahçe'de ilk ayrılık açıklandı

Yayınlanma:
Fenerbahçe Beko, Sertaç Şanlı ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Basketbol Süper Ligi ve Euroleague’de son şampiyon Fenerbahçe’de Sertaç Şanlı ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerden yayınlanan veda mesajında şu ifadelere yer verildi:

Her şey için teşekkürler Sertaç Şanlı! 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz başarılarda önemli pay sahibi olan sporcumuz Sertaç Şanlı ile yollarımız ayrılmıştır. Sertaç Şanlı’ya takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar diliyoruz.

sertac-sanli-001.webp
Sertaç Şanlı

DUBAI BASKETBALL’A TRANSFER OLMAYA HAZIRLANIYOR

Yunan basınından Sotiris Vetakis'in haberine göre; Sertaç Şanlı, Euroleague’nin yeni takımlarından Dubai Basketball’a transfer olmak üzere.

PERFORMANSI

33 yaşındaki basketbolcu geçtiğimiz sezon Euroleague’de 5.5 sayı, 2.4 ribaund ve 0.7 asist ortalaması yakalamıştı.

İLK AYRILIK

Sertaç Şanlı, Fenerbahçe'de başkanlığa gelen Sadettin Saran'ın dönemindeki ilk ayrılık oldu.

Sadettin Saran ile çalışmayı reddettiSadettin Saran ile çalışmayı reddetti

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

