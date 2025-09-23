Sadettin Saran sonrası Fenerbahçe'de ilk ayrılık açıklandı

Basketbol Süper Ligi ve Euroleague’de son şampiyon Fenerbahçe’de Sertaç Şanlı ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerden yayınlanan veda mesajında şu ifadelere yer verildi:

Her şey için teşekkürler Sertaç Şanlı! 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz başarılarda önemli pay sahibi olan sporcumuz Sertaç Şanlı ile yollarımız ayrılmıştır. Sertaç Şanlı’ya takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar diliyoruz.