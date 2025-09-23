Sadettin Saran ile çalışmayı reddetti

Fenerbahçe’de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Sadettin Saran başkanlığa seçildi. Rakibi Ali Koç’u 257 oy farkla geçmeyi başaran Sadettin Saran, Fenerbahçe’nin 38. başkanı oldu.

Sadettin Saran’ın yönetimine alacağı isimler üzerine tartışmalar devam ederken Hulusi Belgü’den sürpriz bir çıkış geldi. Sadettin Saran’ın yönetimine gireceği iddia edilen Hulusi Belgü’den yalanlama geldi.

Hulusi Belgü’nün açıklaması şu şekilde:

"Hakkımda, Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde farklı görevler üstleneceğim ya da bu yönde bana teklifler yapıldığına dair çıkan söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır.



"Sayın Saran dostum ve arkadaşımdır, seçilmiş olan yönetim kuruluna ve yapılan görev dağılımına saygı göstermemiz gerektiğine inanıyorum. Her Fenerbahçeli gibi bizler de Fenerbahçe'ye destek olmaya devam edeceğiz."