Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçı kadrosu açıklandı
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek.

Yarın Stadion Maksimir'de oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.

Arda Turan kötü haberi verdiArda Turan kötü haberi verdi

MAÇIN HAKEMİ BRISARD

Mücadeleyi, Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jerome Brisard yönetecek.

Brisard'ın yardımcılıklarını Alexis Auger ve Erwan Finjean yapacak.

Maçta VAR hakemi Bastien Dechepy olacak.

AVAR koltuğunda ise Nicolas Rainville oturacak.

FENERBAHÇE'NİN KADROSU BELLİ OLDU

Fenerbahçe'de UEFA listesine bildirilmeyen futbolcular dışında Anderson Talisca, Jhon Duran ve Edson Alvarez, Zagreb maçının kadrosunda yer almadı.

İşte Fenerbahçe'nin kadrosu:

Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Fred, Szymanski, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, En Nesyri, Cenk Tosun

