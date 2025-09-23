Arda Turan kötü haberi verdi

Yayınlanma:
Güncelleme:
Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan, Zorya'yı 1-0 yendikleri maç sonrası taraftarlara kötü haberi verdi.

Ukrayna Premier Lig'in 6. haftasında sahasında Zorya Luhansk'ı 1-0 yenen Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, zirve yarışına ortak oldu.

Shakhtar, Zorya Luhansk'ı yeni transferi Isaque'ın 87. dakikada attığı golle mağlup etmeyi başardı.

PUANINI EŞİTLEDİ

14 puanlı lider Dinamo Kiev'in berabere kaldığı haftada kazanan Shakhtar, Dinamo Kiev ile puanını eşitledi.

Ligde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan Arda Turan'ın öğrencileri, gelecek hafta deplasmanda Rukh Vynnyky ile karşı karşıya gelecek.

Maçtan sonra açıklamalar yapan Arda Turan, galibiyeti doğum günü olan Başkan Rinat Akhmetov'a armağan etti.

"Bugün harika oynadığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullanan Turan, "Oyunculara karakterlerinden, gösterdikleri mücadele ruhundan ve bence oldukça adil bir şekilde kazanılan zaferden dolayı teşekkür etmek istiyorum" dedi.

''ALISSON'UN BACAĞI KIRILDI''

Alisson ile ilgili taraftara kötü haberi veren Arda Turan, "Bacağı kırıldı. Yakında ameliyat olması bekleniyor. Sağlık ekibinden ayrıntılı bilgi bekleyeceğim" yorumunu yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

