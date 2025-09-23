10 eksiği olan Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kadrosu açıklandı
Beşiktaş, Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Kayserispor'a konuk olacak.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda yarın oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Romulo Leipzig tercihini açıkladı
MAÇIN HAKEMİ KAYATEPE
Mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
Kayatepe'nin yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Anıl Usta yapacak.
4 MAÇTA 2 MAĞLUBİYET ALDI
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 yenilgi aldı.
Kayserispor ise 5 maçta 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
BEŞİKTAŞ'IN KADROSU BELLİ OLDU
10 eksiği bulunan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.
İşte Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kadrosu:
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Wilfried Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Rafa Silva, David Jurasek, Tuna Baran Demir, Asım Efe Işık, Devrim Şahin, Emirhan Topçu