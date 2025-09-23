Romulo Leipzig tercihini açıkladı

Romulo Leipzig tercihini açıkladı
Göztepe'den Leipzig'e transfer olan Romulo, transferine dair açıklamalarda bulundu.

Süper Lig ekibi Göztepe'den bonuslarla beraber 25 milyon euro'ya Alman ekibi Leipzig'e transfer olan Romulo, Leipziger Volkszeitung gazetesine konuştu.

LEIPZIG'İ NEDEN TERCİH ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Leipzig tercihi ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Romulo, "Bence bunun nedeni kulübün felsefesi ve zihniyeti. Kulübün sloganı, "Her şeyi yapabilirsin." Her şeyi başarabiliriz. Yoğun bir futbol oynuyoruz. Bu beni çok heyecanlandırdı. Şimdi Bundesliga'da olmak, benim için bir hayalin gerçekleşmesi. Burası dünyanın en iyi liglerinden biri." ifadelerini kullandı.

PREMIER LİG TAKIMLARINI REDDETTİ

Röportajın devamında, Romulo'nun Premier Lig'den gelen teklifleri reddettiği ve Leipzig'e transfer olduğu vurgulandı.

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI SÖZLERİ

Brezilya Milli Takımı'nın hayallerinden biri olduğunu aktaran Romulo, "Elbette, benim gibi bir Brezilyalı forvet için bu hayaldir. Bence biz Brezilyalılar için bu, dünyadaki en büyük şey. Brezilya, Dünya Kupası'nı beş kez kazandı ve gelecek yıl yine favoriler arasında yer alıyor. Milli takımda bir kez de olsa oynamak hayallerimden biri." dedi.

LEIPZIG PERFORMANSI

Leipzig ile bu sezon 4 maçta forma giyen Romulo, 2 gol atma başarısı gösterdi.

