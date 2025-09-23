Sadettin Saran: Kazanırsak kupayı Ali Koç kaldırsın

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, Samandıra'ya giderek takımla bir araya geldi.

Sadettin Saran, Fenerbahçe Beko'nun Beşiktaş ile karşılaşacağı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanması durumunda kupayı Fenerbahçe eski Başkanı Ali Koç'un kaldırması gerektiğini belirtti.

''KUPAYI ALİ KOÇ'UN KALDIRMASI GEREK''

Sadettin Saran, "Ali Koç ve yönetimi, burada futbolcularla vedalaştı. Kongrede de beraber çıktınız. Bir şey söylemek ister misiniz?" sorusuna, "Önemli olan buydu. İnşallah Ali Bey ve Aziz Bey ile beraber kupayı kaldırırız. Yarın Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanırsak ben değil Ali Bey, Ali Bey yoksa Sertaç Bey'in kupayı kaldırması gerek." yanıtını verdi.

Saran'ın yaptığı diğer açıklamalar şu şekilde: