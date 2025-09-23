Sadettin Saran: Kazanırsak kupayı Ali Koç kaldırsın
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, Samandıra'ya giderek takımla bir araya geldi.
Sadettin Saran, Fenerbahçe Beko'nun Beşiktaş ile karşılaşacağı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanması durumunda kupayı Fenerbahçe eski Başkanı Ali Koç'un kaldırması gerektiğini belirtti.
''KUPAYI ALİ KOÇ'UN KALDIRMASI GEREK''
Sadettin Saran, "Ali Koç ve yönetimi, burada futbolcularla vedalaştı. Kongrede de beraber çıktınız. Bir şey söylemek ister misiniz?" sorusuna, "Önemli olan buydu. İnşallah Ali Bey ve Aziz Bey ile beraber kupayı kaldırırız. Yarın Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanırsak ben değil Ali Bey, Ali Bey yoksa Sertaç Bey'in kupayı kaldırması gerek." yanıtını verdi.
Saran'ın yaptığı diğer açıklamalar şu şekilde:
"Hoş bulduk! 22 sene sonra tekrar Samandıra'dayım! Samandıra'da çok geceler kaldım, çok geceler geçirdim. Çok güzel bir heyecan oldu gelirken. İnşallah çok güzel günler geçireceğiz."
"Çarşamba günü iki tane çok önemli maçımız var. Basketbol maçına gideceğim inşallah. İki maçta da galibiyetle karşılaşacağız. İnşallah."
"Mazbata cuma günü saat 18.00'de. Basına kapalı mı bilmiyorum."
- Mert Hakan Yandaş'ın oy kullanması hakkında
"Bilmiyorum, çok vakıf değilim. Çok bir şey demeyeceğim. Yıpratıcı bir şey demek istemiyorum."
"İrfan Can Eğribayat konuşuluyor değil mi... Yaptığı bir açıklama varmış galiba. İnsanları kaybetmek çok kolay, önemli olan kazanmak. O da haklı kendince bir şey söylemiş. Ben hiçbir oyuncuyu kimseye yedirmem. Kötü niyetli değil. Sağdan soldan duyuyor maalesef. Çok negatif konuşanlar var.
Benle tanıştıktan sonra daha olumlu düşünür inşallah. Söylenen sözler üzerinden kimseyi kaybetme niyetim yok. Sonuna kadar arkalarındayım. Hep beraber hem eğlenerek hem keyif alarak şampiyon olacağız."
"Günlerdir seçim sürecinde hep aynı şeyleri söyledim, inanarak söyledim laf olsun diye değil. Birlik beraberlik olmadan şampiyonluk olmaz. Taraftarsız hiç şampiyon olamayız. Eski başkanlarımızla beraber inşallah bu kupayı kaldıracağız. Bunu tüm samimiyetimle söyledim. Taraftar desteği olmadan yapılamaz. Yarın Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanacağız ve takımımız Zagreb'ten galibiyetle dönecek. Kutlama yapmadan gece gündüz bayram yapmadan işimiz Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak olacak."
"İnşallah hem eğlenerek hem keyif alarak şampiyon olacağız."
"İçeride futbolculara aynı şeyi söyleyeceğim. Yeni bir sayfa açıyoruz. Eski sayfada Ali Bey iyi bir başkandı, Fenerbahçe için çok iyi şeyler yaptı. Biz daha iyisini yapacağız."