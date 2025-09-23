Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki fark iki katını geçti

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Konyaspor'u 3-1 yendi ve ligde 6'da 6 yaparak puanını 18'e yükseltti.

Trabzonspor'da Zubkov kayıp

FENERBAHÇE'DEN KRİTİK PUAN KAYBI

Fenerbahçe Kasımpaşa deplasmanından 1 puanla dönerken, Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE'YE YENİLDİ

Beşiktaş ise Göztepe deplasmanından 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Süper Lig'de 6. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oranları düşerken, Beşiktaş ve Trabzonspor'un oranları yükseldi.

FARK İKİ KATINA ÇIKTI

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki oran iki katına çıkarken, güncellenen oranlar şu şekilde:

Trabzonspor: 22.00 (Eski oran: 29.00)

Beşiktaş: 22.00 (Eski oran: 15.00)

Fenerbahçe: 2.70 (Eski oran: 2.29)

Galatasaray: 1.34 (Eski oran: 1.46)