Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki fark iki katını geçti

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki fark iki katını geçti
Yayınlanma:
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki fark iki katını geçti.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Konyaspor'u 3-1 yendi ve ligde 6'da 6 yaparak puanını 18'e yükseltti.

Trabzonspor'da Zubkov kayıpTrabzonspor'da Zubkov kayıp

FENERBAHÇE'DEN KRİTİK PUAN KAYBI

Fenerbahçe Kasımpaşa deplasmanından 1 puanla dönerken, Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE'YE YENİLDİ

Beşiktaş ise Göztepe deplasmanından 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Süper Lig'de 6. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oranları düşerken, Beşiktaş ve Trabzonspor'un oranları yükseldi.

FARK İKİ KATINA ÇIKTI

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki oran iki katına çıkarken, güncellenen oranlar şu şekilde:

Trabzonspor: 22.00 (Eski oran: 29.00)

Beşiktaş: 22.00 (Eski oran: 15.00)

Fenerbahçe: 2.70 (Eski oran: 2.29)

Galatasaray: 1.34 (Eski oran: 1.46)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 24 ilçesi dikkat: 8 saatlik elektrik kesintileri geliyor
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Spor
10 eksiği olan Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kadrosu açıklandı
10 eksiği olan Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kadrosu açıklandı
Sadettin Saran: Kazanırsak kupayı Ali Koç kaldırsın
Sadettin Saran: Kazanırsak kupayı Ali Koç kaldırsın