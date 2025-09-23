Trabzonspor'da Zubkov kayıp

Trabzonspor'da Zubkov kayıp
Yayınlanma:
Trabzonspor'un geçen sezon ara transfer döneminde transfer ettiği Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zubkov, bu sezon beklenin uzağında sezona başladı.

Geçen sezon ara transfer döneminde Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibinden 6 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya dahil edilen ve ligin ikinci yarısında Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda takımına büyük katkı sağlayan Zubkov, bu sezon ise eski performansını aratıyor.

Trabzonspor'da geçen sezon ligde 15 maçta 941 dakika sahada kalan Zubkov, 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Bordo-mavililer, bu oyuncunun gol attığı maçlarda 10 puanı hanesine yazdırdı.

Göztepe 9 futbolcusundan faydalandıGöztepe 9 futbolcusundan faydalandı

KUPADA FİNALE TAŞIMIŞTI

Ukraynalı oyuncu, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 maçta forma giyerken 2 kritik gol atarak takımını finale taşımıştı.

Zubkov, Sipay Bodrum FK ile Trabzon'da oynanan ve normal süresi 2-2 biten çeyrek final maçının uzatma bölümünde attığı golle takımının sahadan 3-2 galip ayrılmasını sağlayarak yarı finale yükselmesinde önemli rol oynadı.

Bordo-mavili futbolcu, yarı finalde de Trabzonspor'un sahasında Göztepe'yi 2-0 yendiği karşılaşmada takımının ikinci golünü kaydeden isim oldu.

BU SEZON 90 DAKİKASI YOK

Oleksandr Zubkov, bu sezon ligin ilk 6 haftalık bölümünde tüm maçlarda forma giymesine karşın hiçbir karşılaşmada 90 dakika boyunca sahada kalamadı.

Sırasıyla Kocaelispor maçında 77 dakika, Kasımpaşa maçında 25, Hesap.com Antalyaspor maçında 84, Samsunspor maçında 82, Fenerbahçe maçında 60, Gaziantep FK maçında 78 dakika görev yapan Zubkov, 406 dakika forma giyebildi.

Sadece üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği için Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayamayan Zubkov, diğer maçlarda ise 90 dakikayı tamamlayamadı.

GOLSÜZ SEZONU

Geçen sezon gol yollarında etkili olan Ukraynalı oyuncu, bu sezon ise skor anlamında bekleneni veremedi.

Ligin ilk 6 haftasında skor katkısı veremeyen Zubkov, son maçlarda da teknik direktör Fatih Tekke'nin kenara aldığı isimlerin başında geldi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul'un 24 ilçesi dikkat: 8 saatlik elektrik kesintileri geliyor
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Spor
Çavuşoğlu: Ahlaksızlar, çapsızlar
Çavuşoğlu: Ahlaksızlar, çapsızlar
Dursun Özbek'ten Ali Koç itirafı
Dursun Özbek'ten Ali Koç itirafı
Galatasaray dünyaca ünlü transferini açıkladı
Galatasaray dünyaca ünlü transferini açıkladı