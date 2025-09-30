TFF kayıtları açıkladı: Penaltı kararında hakem ile VAR anlaşamamış

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de 7. haftanın sona ermesiyle beraber VAR kayıtlarını açıkladı. TFF'nin Youtube kanalından paylaşılan kayıtlarda sadece Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçına dair konuşmalara yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Trabzonspor atağında hakem Mehmet Türkmen, Onuachu'nun çekildiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR hakemi pozisyon öncesinde elle oynama olduğunu belirterek penaltının iptali için incelemeye çağırdı.

Mehmet Türkmen, VAR'ın uyarısını reddetti

VAR'IN TAVSİYESİNİ REDDETTİ

Pozisyonu inceleyen Mehmet Türkmen'in Onuachu'nun elinin doğal konumda olarak VAR'ın tavsiyesini reddettiği görüldü. Türkmen'in penaltıyı vermek üzere sahaya döndüğü sırada VAR'ın tekrar uyarıda bulunması dikkat çekti.

