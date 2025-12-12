Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki gerilim sürüyor. TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarını gece yarısı duyurdu. Galatasaray ve Beşiktaş’a yüksek para cezaları verilirken, tribün kapatma ve yöneticilere men cezaları da açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarını açıkladı. Süper Lig’de yaşanan gelişmelerin ardından kulüplere ve yöneticilere ağır cezalar verildi.

GALATASARAY'A TARİHİ CEZA

Galatasaray’a 5.2 milyon TL para cezası verildi. Başkan Yardımcısı Abdullah Kavukcu’ya 3 milyon TL para cezası ve 45 gün hak mahrumiyeti cezası uygulandı. Ayrıca Galatasaray Stadı’nda 8 tribün kapatma cezası kararı alındı.

BEŞİKTAŞ'A 3.7 MİLYON TL

Galatasaray’ın ardından en yüksek ceza Beşiktaş’a verildi. Siyah-beyazlı kulübe 3.7 milyon TL para cezası kesildi. Yönetici Serdal Adalı’ya 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'A DA GELDİ

Fenerbahçe: 760 bin TL para cezası. Trabzonspor: 400 bin TL para cezası.

GALATASARAY A.Ş.’nin, 05.12.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-SAMSUNSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı’nın 8/5. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 8/13. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 1.800.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 700.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 106-107-206-207-407, DOĞU TRİBÜN 113, GÜNEY TRİBÜN 119-120 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 06.12.2025 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 760.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST E ve KUZEY ALT E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine

TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 07.12.2025 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 08.12.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 1.000.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ÜST TRİBÜN 415-416, DOĞU ALT TRİBÜN 115-116, KUZEY ÜST TRİBÜN 408-409, KUZEY ALT TRİBÜN 108 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 08.12.2025 tarihinde müsabaka sonrasında Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 2.700.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

BEŞİKTAŞ A.Ş. Başkanı SERDAL ADALI’nın, 08.12.2025 tarihinde müsabaka sonrasında Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)