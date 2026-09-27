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Halk TV Spor TFF 3. Lig ekibi doludizgin: Kupada ve ligde kazandı

TFF 3. Lig ekibi doludizgin: Kupada ve ligde kazandı

TFF 3. Lig ekibi Gaziemirspor, hem Türkiye Kupası hem de ligde kazanarak taraftarını mutlu etti.

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TFF 3. Lig ekibi doludizgin: Kupada ve ligde kazandı

TFF 3. Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Gaziemirspor dolu dizgin yoluna devam etti.

Son olarak İzmir derbisinde Karşıyaka'yı deplasmanda 84'üncü dakikada Mustafa Çalışkan'ın golüyle 1-0 yenen Gaziemirspor hem Ziraat Türkiye Kupası'nda hem de ligde üst üste kazanarak taraftarını mutlu eden bir seri yakaladı.

Ligin ilk iki maçında önce evinde Ayvalıkgücü Belediyespor'a 3-0, ardından deplasmanda Söke 1970 SK'ya 2-0 yenilen Gaziemirspor, ilk resmi galibiyetini kupada aldı.

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BUCASPOR'U 4-0'LA ELEDİ

Türkiye Kupası 1'inci Turu'nda gruptaki rakiplerinden Bucaspor 1928'e konuk olan yeşil-beyazlılar sarı-lacivertlileri dış sahada 4-0 yendi ve eledi. Kupa moraliyle lige dönen Gaziemirspor, 3'üncü haftada evinde Denizli İdman Yurdu'na gol yağdırdı.

Müsabakayı 5-0 kazanan Gaziemirspor ilk sevincini yaşadı. Bu hafta ise şampiyonluk adaylarından Karşıyaka ile Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşı karşıya gelen Gaziemirspor, kalesini çok iyi savunup bitime 6 dakika kala galibiyet golünü kaydetti. Gaziemirsporlu futbolcular ve teknik ekip zaferle biten 90 dakikanın ardından büyük sevinç yaşadı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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