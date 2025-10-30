TFF 1. Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu

Yayınlanma:
TFF 1. Lig'de 12. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 12. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Atakaş Hatayspor-Erzurumspor: Alpaslan Şen

1 Kasım Cumartesi:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-SMS Grup Sarıyer: Ayberk Demirbaş

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Özbelsan Sivasspor: Yiğit Arslan

19.00 Serikspor-Adana Demirspor: Oğuzhan Gökçen

2 Kasım Pazar:

13.30 Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler: Melih Aldemir

13.30 İstanbulspor-Atko Grup Pendikspor: Gürcan Hasova

16.00 Boluspor-Sipay Bodrum FK: Erdem Mertoğlu

19.00 İmaj Altyapı Vanspor-Sakaryaspor: Davut Dakul Çelik

3 Kasım Pazartesi:

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Bandırmaspor: Ömer Faruk Gültekin

20.00 Esenler Erokspor-Arca Çorum FK: Ömer Faruk Turtay

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

