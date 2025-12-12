Yusuf Yazıcı Yunanistan'ı şaşkına çevirdi

Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos’ta geçirdiği uzun sakatlığını atlatan Yusuf Yazıcı, harika bir dönüş yaptı.

11 MAÇTA 4 GOL VE 5 ASİST KAYDETTİ

Az süre alarak sezona giriş yapan Yusuf Yazıcı, artık ilk 11 oyuncusu haline geldi. Bu sezon Yunan ekibiyle 13 resmi maça çıkan Yusuf Yazıcı, 4 gol ve 5 asist kaydetmeyi başardı.

YUNAN BASININDAN ÖVGÜ

28 yaşındaki futbolcunun giderek yükselen performansı Yunan basınında da yankı bulmaya başladı. Yapılan haberlerde Yusuf Yazıcı’nın performansı için övgü dolu sözler sarf etti.

ŞAŞKINA DÖNDÜLER

Sakatlık sonrası oyuncunun performansında büyük bir düşüş bekleyen Yunan basını gelen gollerin ardından şaşkına döndü.

SIRADAKİ RAKİP ARIS

Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi’nin 14. haftasında Aris’i konuk edecek. 14 Aralık Pazar günü oynanacak olan mücadele saat 21.00’de başlayacak.

Galatasaray daha fazla dayanamadı: 2 isimle yollar ayrılıyor

LİGDE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

13 haftada 34 puan toplamayı başaran Olympiakos, liderliğini sürdürüyor. En yakın takipçisi PAOK ise 2. sırada bulunuyor.