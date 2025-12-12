Yusuf Yazıcı Yunanistan'ı şaşkına çevirdi
Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos’ta geçirdiği uzun sakatlığını atlatan Yusuf Yazıcı, harika bir dönüş yaptı.
11 MAÇTA 4 GOL VE 5 ASİST KAYDETTİ
Az süre alarak sezona giriş yapan Yusuf Yazıcı, artık ilk 11 oyuncusu haline geldi. Bu sezon Yunan ekibiyle 13 resmi maça çıkan Yusuf Yazıcı, 4 gol ve 5 asist kaydetmeyi başardı.
YUNAN BASININDAN ÖVGÜ
28 yaşındaki futbolcunun giderek yükselen performansı Yunan basınında da yankı bulmaya başladı. Yapılan haberlerde Yusuf Yazıcı’nın performansı için övgü dolu sözler sarf etti.
ŞAŞKINA DÖNDÜLER
Sakatlık sonrası oyuncunun performansında büyük bir düşüş bekleyen Yunan basını gelen gollerin ardından şaşkına döndü.
SIRADAKİ RAKİP ARIS
Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi’nin 14. haftasında Aris’i konuk edecek. 14 Aralık Pazar günü oynanacak olan mücadele saat 21.00’de başlayacak.
LİGDE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR
13 haftada 34 puan toplamayı başaran Olympiakos, liderliğini sürdürüyor. En yakın takipçisi PAOK ise 2. sırada bulunuyor.