TFF'den hakemleri havalara uçuracak karar

Profesyonel liglerde görev yapan 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığı ortaya çıkarken Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) ilginç bir karar geldi.

HAKEMLERE ZAM KARARI

TGRT’nin haberine göre TFF geçtiğimiz günlerde aldığı bir kararla hakemlerin maç başı ücretlerinde iyileştirme yaptı.

SÜPER LİG HAKEMLERİNİN MAÇ BAŞI ÜCRETİ 80 BİN TL OLDU

Yapılan zam ile beraber Süper Lig’de görev yapan hakemlerin maç başı ücreti 53 bin 500 TL’den 80 bin TL’ye çıkarıldı.

1. LİG’E 26 BİN TL’YE ÇIKARILDI

1. Lig’de görev yapan hakemlerin kazancı ise 17 bin TL’den 26 bin TL’ye çıkarıldı.

2. LİG’DE 16 BİN 500 TL 3. LİG’DE İSE 7 BİN TL OLDU

2. Lig'deki hakemlerin maç başı ücreti 10 bin 850 TL'den 16 bin 500 TL’ye 3. Lig'deki hakemlerin ise ücretleri 4 bin 600 TL'den 7 bin TL'ye çıkarıldı.