TFF'den hakemleri havalara uçuracak karar
Yayınlanma:
Bahis skanalının ortasında TFF'den hakemleri sevindirecek bir karar verdi.
Profesyonel liglerde görev yapan 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığı ortaya çıkarken Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) ilginç bir karar geldi.
HAKEMLERE ZAM KARARI
TGRT’nin haberine göre TFF geçtiğimiz günlerde aldığı bir kararla hakemlerin maç başı ücretlerinde iyileştirme yaptı.
UEFA'dan Zorbay Küçük kararı: İşte şimdi yandık
SÜPER LİG HAKEMLERİNİN MAÇ BAŞI ÜCRETİ 80 BİN TL OLDU
Yapılan zam ile beraber Süper Lig’de görev yapan hakemlerin maç başı ücreti 53 bin 500 TL’den 80 bin TL’ye çıkarıldı.
1. LİG’E 26 BİN TL’YE ÇIKARILDI
1. Lig’de görev yapan hakemlerin kazancı ise 17 bin TL’den 26 bin TL’ye çıkarıldı.
2. LİG’DE 16 BİN 500 TL 3. LİG’DE İSE 7 BİN TL OLDU
2. Lig'deki hakemlerin maç başı ücreti 10 bin 850 TL'den 16 bin 500 TL’ye 3. Lig'deki hakemlerin ise ücretleri 4 bin 600 TL'den 7 bin TL'ye çıkarıldı.
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?