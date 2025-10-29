UEFA'dan Zorbay Küçük kararı: İşte şimdi yandık

UEFA'dan Zorbay Küçük kararı: İşte şimdi yandık

UEFA, FIFA kokartlı Zorbay Küçük hakkındaki bahis iddiaları sonrası harekete geçti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis oynadığı tespit edilen 152 hakemi disipline sevk etti. Açıklanan isimler arasında en dikkat çekeni Zorbay Küçük oldu.

FIFA kokartı da bulunan Zorbay Küçük’ün bahis oynadığı gerekçesiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmesi ortalığı karıştırdı.

UEFA’YA BİLGİ VERİLDİ

Ersin Düzen’in haberine göre, TFF Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, basın toplantısının hemen ardından UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti ile görüşerek Zorbay Küçük hakkındaki iddialardan bahsetti.

zorbay-kucuk.webp

GÖREVİ İPTAL EDİLDİ

Hacıosmanoğlu ile yapılan görüşme sonrasında UEFA, Zorbay Küçük’e verdiği maç görevini iptal ederek hakem değişikliğine gitti.

UEFA SORUŞTURMA AÇACAK

Haberde ayrıca UEFA ve FIFA’nın Zorbay Küçük’ün pek çok uluslararası mücadelede görev yapmış olması nedeniyle soruşturma açmayı planladığı kaydedildi.

Zorbay Küçük'ün vermediği penaltı gündem oldu: VAR konuşmaları paylaşıldıZorbay Küçük'ün vermediği penaltı gündem oldu: VAR konuşmaları paylaşıldı

ZORBAY KÜÇÜK BAHİS OYNADIĞINI REDDEDİYOR

Öte yandan Zorbay Küçük, yakın çevresine bahis oynamadığını ancak kendisine ait hesaptan Arjantin Ligi’ne 2 kere bahis oynandığını belirtiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

