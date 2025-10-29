Zorbay Küçük'ün vermediği penaltı gündem oldu: VAR konuşmaları paylaşıldı

Yayınlanma:
Bahis oynadığı gerekçesiyle disipline sevk edilen Zorbay Küçük'ün penaltı vermediği pozisyon sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis oynadığı tespit edilen 152 hakemi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

ZORBAY KÜÇÜK KRİZİ

Açıklanan sevkler arasında en dikkat çeken isim hakem Zorbay Küçük oldu. Küçük’ün yönettiği maçlar ve verdiği kararlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Kocaelispor taraftarları ayağa kalktı.

KOCAELİSPOR TARAFTARLARI VERMEDİĞİ PENALTIYI HATIRLATTI

Süper Lig’in 2. haftasında oynanan Kocaelispor – Samsunspor maçını hatırlatan taraftarlar, Zorbay Küçük’e vermediği penaltı için tepki gösterdi.

Zorbay Küçük'ün son 5 yılda yönettiği maçlar: Babası Galatasaray'dan ne aldı? Oğlu ile neden küs kaldı?Zorbay Küçük'ün son 5 yılda yönettiği maçlar: Babası Galatasaray'dan ne aldı? Oğlu ile neden küs kaldı?

NE OLMUŞTU?

Karşılaşmanın 36. dakikasında kullanılan korner vuruşunda Kocaelisporlu futbolcu kafasını vurmuş ancak top Zeki Yavru’nun koluna çarpmıştı.

VAR, potansiyel penaltı için monitöre çağırırken Zorbay Küçük, Yavru’nun topla oynama niyetinde olmadığını dile getirerek devam kararı verdi.

Küçük, VAR ile yaptığı konuşmada “Kısa mesafeden eli kapanırken top geliyor farkındaysan. Elini topa götürmüyor diye görüyorum. Penaltı vermiyorum abi” demişti.

KOCAELİSPOR TFF’YE BAŞVURACAK

Karşılaşmadan Samsunspor 1-0’lık skorla galip ayrılırken Kocaelispor, Zorbay Küçük’ün ceza alması halinde maçın tekrar edilmesi için başvuruda bulunacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

