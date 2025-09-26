Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu

Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Tedesco ile yolların ayrılacağı belirtilirken, yerine gelecek isim de belli oldu.

Fenerbahçe'de özellikle Dinabo Zagreb maçına çıkardığı 11'le büyük eleştiri konusu olan teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılacağı ileri sürüldü.

Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 yenmiş, Alanyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kalmış, UEFA Avrupa Ligi'nde de Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olmuştu.

Fenerbahçe, Süper Lig'de pazar günü Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sabah'taki habere göre Antalyaspor maçının ardından yeni başkan Sadettin Saran ve yönetimi Tedesco ile yolları ayırmayı gündemine alacak.

YERİNE AYKUT KOCAMAN

Tedesco'dan sonra teknik direktörlüğe Aykut Kocaman'ın getirilmesinin planlandığı ileri sürüldü.

Kocaman'ın yardımcılığını ise Volkan Demirel'in yapacağı ifade edildi.

Sadettin Saran, göreve gelmesinin ardından Volkan Demirel'le bir görüşme yapmıştı.

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Aykut Kocaman, 2010-2013, 2017-2018 yılları arasında da teknik direktör olarak sarı lacivertli kulüpte görev yapmıştı.

Sadettin Saran Ali Koç'tan mazbatayı aldıSadettin Saran Ali Koç'tan mazbatayı aldı

Kaynak:Sabah

Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
Spor
Beşiktaş Avusturalyalı golcüyü transfer etti: İmzayı attı formayı giydi
Beşiktaş Avusturalyalı golcüyü transfer etti: İmzayı attı formayı giydi
Alanyaspor Galatasaray ilk 11 belli oldu: Flaş Osimhen kararı
Alanyaspor Galatasaray ilk 11 belli oldu: Flaş Osimhen kararı