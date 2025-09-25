Sadettin Saran Ali Koç'tan mazbatayı aldı

Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, düzenlenen törenle mazbatasını Ali Koç'tan aldı.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran dönemi resmen başladı.

Yeni başkan Saran ve yönetim kurulu üyeleri, görevlerini devraldı.

MAZBATAYI ALİ KOÇ'TAN ALDI

Chobani Stadyumu'nda düzenlenen törende Sadettin Saran ve ekibi, mazbatayı Ali Koç'tan aldı.

''DOĞRU DÜRÜST YAPAMADIK''

Mazbata teslimi sırasında konuşan Ali Koç, geçmişteki devir sürecinin sağlıklı olmadığına dikkat çekerek, "Daha evvel de olduğu gibi, bence ülkemiz için çok örnek seçimler yapmıştık. Bizim dönemimizde doğru dürüst bir devir teslim yapamadık ama Sadettin Başkan'ın döneminde devamlı paslaşıyoruz. Ne zaman isterlerse bizim yönetim kurulu arkadaşlarımız yardım etmeye hazırlar. Çünkü çok fazla bilgi, çok fazla devam eden iş var. 38. başkanımız hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın." dedi.

''BİR TELEFON KADAR YAKINSINIZ''

Sadettin Saran ise şu şekilde konuştu:

"Evet, zor bir görev. Geceleri uykumuz kaçtığı oluyor, endişelendiğimiz zamanlar oluyor. Ama seçildikten sonra gösterdiğiniz ve bugün de burada bizlerle paylaştığınız bilgiler.

Bundan sonra da yanımızda olacağınıza hepimiz inandık. Zaten yola çıkarken de hep öyle olmasını istedim. Çok teşekkür ederiz, biliyorum ki bir telefon kadar yakınsınız."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

