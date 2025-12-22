Rıdvan Dilmen şampiyonluk yarışının kaç puanla biteceğini açıkladı

Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Rams Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, 3-0 galip geldi.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golü 10. dakikada Yunus Akgün, 82. dakikada Gabriel Sara ve 88. dakikada Mauro Icardi kaydetmeyi başardı.

Karşılaşmanın ardından Sports Digitale Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, şampiyonluk yarışı için tahminde bulundu.

“80-81 PUAN YETEBİLİR”

Lig sonunda şampiyon olacak takımın 80-81 puan toplayacağını aktaran Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe mi Galatasaray mı Trabzonspor mu olur bilemiyorum ama 80-81 puan yetebilir. Daha fazla puan alabilir mi alabilir ama bir tane takım alır diye düşünüyorum. Yani 81-81 bitmez diye düşünüyorum ben” dedi.

ARADA 3 PUAN VAR

Süper Lig’de ilk yarıyı Galatasaray, 42 puanla lider kapattı. Fenerbahçe ise 32 puanla ezeli rakibini takip etti.