Tedesco'nun uykularını kaçıran tehlike: Tam da Galatasaray'dan önce!

Yayınlanma:
Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle şampiyonluk için umutlandı. Bu hafta Çaykur Rizespor'la karşılaşacak olan sarı lacivertli takım, ardından derbiye çıkacak. Derbi öncesi Tedesco'nun uykularını kaçıran tehlike ortaya çıktı.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın kendi sahasında Kocaelispor'la 1-1 berabere kalmasıyla şampiyonluk yarışında umutlandı.
Sarı lacivertli takım ligde kalan 5 maçını da kazanırsa şampiyon olacak. Ancak bu maçlardan biri de Galatasaray'la.

Bu hafta kendi sahasında Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, ardından deplasmanda Galatasaray'ın karşısına çıkacak.

TAM 7 FUTBOLCU SINIRDA

Çaykur Rize maçı öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun uykularını kaçıran tehlike 7 futbolcunun sarı kart ceza sınırında olması.
Fenerbahçe'de Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Dorgeles Nene sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu futbolculardan Çaykur Rizespor maçı sarı kart gören olursa Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Tedesco'nun futbolcularına bu konuda uyarılarda bulunduğu ve Galatasaray maçına tam kadro çıkmaları gerektiğini ilettiği öğrenildi.
Sarı lacivertli takımda sakatlığı süren Asensio'nun ise derbiye yetişebilyeceği belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

