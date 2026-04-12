Galatasaray puan kaybedince Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan gönderme geldi

Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, 30. dakikada Leroy Sane’nin kaydettiği golle öne geçti. Konuk ekibin cevabı 72. dakikada Bruno Petkovic’ten geldi.

FENERBAHÇE FARKI 2’YE İNDİRDİ

Kayserispor’u mağlup eden Fenerbahçe, Galatasaray’ın puan kaybıyla şampiyonluk umutlarını yeşertti. Sarı-lacivertliler haftayı ezeli rakibinin 2 puan gerisinde kapattı.

"HEP BERABER SON ANA KADAR"

Galatasaray beraberliğinin hemen ardından Fenerbahçe’den paylaşım geldi. Sarı-lacivertliler paylaşımda “Kadıköy’de, deplasmanda, sokakta hep beraber son ana kadar” sözlerini sarf etti.

TRABZONSPOR'DAN OULAI GÖNDERMESİ

Şampiyonluğun bir diğer adayı Trabzonspor ise ara transfer döneminde Galatasaray’ın istediği Oulai’yi paylaşıp “Limited edition” dedi.

PUAN DURUMU

29. haftanın sonunda Galatasaray, 68 puanla liderliğini sürdürüyor. 66 puandaki Fenerbahçe, 2 sırada yer alırken 64 puandaki Trabzonspor ise 3. sırada bulunuyor.