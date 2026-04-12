Galatasaray puan kaybedince Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan gönderme geldi

Galatasaray'ın puan kaybı üzerine şampiyonluk adayları Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan art arda göndermeli paylaşım geldi.

Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, 30. dakikada Leroy Sane’nin kaydettiği golle öne geçti. Konuk ekibin cevabı 72. dakikada Bruno Petkovic’ten geldi.

FENERBAHÇE FARKI 2’YE İNDİRDİ

Kayserispor’u mağlup eden Fenerbahçe, Galatasaray’ın puan kaybıyla şampiyonluk umutlarını yeşertti. Sarı-lacivertliler haftayı ezeli rakibinin 2 puan gerisinde kapattı.

"HEP BERABER SON ANA KADAR"

Galatasaray beraberliğinin hemen ardından Fenerbahçe’den paylaşım geldi. Sarı-lacivertliler paylaşımda Kadıköy’de, deplasmanda, sokakta hep beraber son ana kadar” sözlerini sarf etti.

TRABZONSPOR'DAN OULAI GÖNDERMESİ

Şampiyonluğun bir diğer adayı Trabzonspor ise ara transfer döneminde Galatasaray’ın istediği Oulai’yi paylaşıp “Limited edition” dedi.

PUAN DURUMU

29. haftanın sonunda Galatasaray, 68 puanla liderliğini sürdürüyor. 66 puandaki Fenerbahçe, 2 sırada yer alırken 64 puandaki Trabzonspor ise 3. sırada bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Rigobert Song şaşkınlığını gizleyemedi
Rigobert Song şaşkınlığını gizleyemedi
Volkan Demirel Ali Koç'un oğlunu kadrosuna kattı
Volkan Demirel Ali Koç'un oğlunu kadrosuna kattı
Tedesco'nun uykularını kaçıran tehlike: Tam da Galatasaray'dan önce!
Tedesco'nun uykularını kaçıran tehlike: Tam da Galatasaray'dan önce!