Tedesco'dan eleştirilere yanıt: Bu mesleğe dün başlamadım
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Antalyaspor ile oynanacak maç öncesinde kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi.

Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı ilk 11'i belli oldu

''HİÇBİR ZAMAN KOLAY OLMUYOR''

beIN Sports'a konuşan Tedesco, “Çok iyi bir takımımız var. Dolayısıyla doğru kararı vermek hiçbir zaman kolay olmuyor. Bizler karar verirken antrenmanları ve son maçları baz almaya çalışıyoruz. Fred bizim için önemli bir oyuncu ve ilerideki maçlar için önemli bir oyuncu olacak. Bu maç böyle bir orta saha tercih ettik.” dedi.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Tedesco, kendisine yönelik yapılan eleştirilere ise, “Beni hiç etkilemiyor bu süreç. Bu mesleğe dün başlamadım. Futbolun nasıl olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu tarz durumları normal karşılıyorum. Yüksek seviyede bir iş kabul ettiğiniz ve büyük bir kulüpte çalıştığınız zaman bu tarz şeyler çok normaldir. Çünkü pakete dahil şeylerdir karşılaştığınız şeyler. Tek odağımız etki edebileceğimiz şeyler ve futbol." sözleriyle yanıt verdi.

