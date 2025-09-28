Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı ilk 11'i belli oldu
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
MAÇIN HAKEMİ ALİ YILMAZ
Maçı hakem Ali Yılmaz yönetecek.
Yemişken'in yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Samet Çiçek yapacak.
VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel olacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Fenerbahçe - Antalyaspor maçının ilk 11'leri açıklandı:
Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek, Marco Asensio, Anderson Talisca, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri
Antalyaspor: Julian, Giannetti, Storm, Paal, Soner, Bünyamin, Safuri, Abdülkadir, Dzhikiia, Yakub, Van de Streek
2 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 2 maçta berabere kalarak galibiyete hasret kaldı.
Sarı-lacivertliler, Antalyaspor'u yenip yeniden yükselişe geçmek istiyor.