Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı ilk 11'i belli oldu
Süper Lig'de sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'nin ilk 11'i açıklandı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

İstanbulspor ve Boluspor yenişemediİstanbulspor ve Boluspor yenişemedi

MAÇIN HAKEMİ ALİ YILMAZ

Maçı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Yemişken'in yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Samet Çiçek yapacak.

VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel olacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe - Antalyaspor maçının ilk 11'leri açıklandı:

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek, Marco Asensio, Anderson Talisca, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Antalyaspor: Julian, Giannetti, Storm, Paal, Soner, Bünyamin, Safuri, Abdülkadir, Dzhikiia, Yakub, Van de Streek

2 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 2 maçta berabere kalarak galibiyete hasret kaldı.

Sarı-lacivertliler, Antalyaspor'u yenip yeniden yükselişe geçmek istiyor.

