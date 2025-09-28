İstanbulspor ve Boluspor yenişemedi

İstanbulspor ve Boluspor yenişemedi
1. Lig'de İstanbulspor ve Boluspor arasında oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

1. Lig'in 8. haftasında İstanbulspor ile Boluspor 1-1 berabere kaldı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Egemen Savran, Kerem İlitangil

İstanbulspor: İsa Doğan, Ologo, Fatih Tultak, Emrecan Uzunhan, Özcan Şahan (Dk. 61 Ali Şahin Yılmaz), Mustafa Sol (Dk. 46 Vefa Temel), Loshaj (Dk. 77 Sambissa), Abdullah Dijlan Aydın, Vorobjovas, Yusuf Ali Özer (Dk. 77 Enver Cenk Şahin), Krstovski (Dk. 55 Mamadou)

Boluspor: Orkun Özdemir, Onur Öztonga, Işık Kaan Arslan (Dk. 20 Mustafa Çaylı), Kouagba, Lima, Liço (Dk. 63 Ömürcan Artan), Devran Şenyurt, Balbudia, Doğan Can Davas (Dk. 64 Boakye), Rasheed (Dk. 83 Harun Alpsoy), Hasani

Goller: Dk. 9 Krstovski (İstanbulspor), Dk. 68 Hasani (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Kouagba, Dk. 86 Boakye, Dk. 88 Onur Öztonga, Dk. 90 Hasani (Boluspor), Dk. 34 Fatih Tultak, Dk. 64 Mamadou, Dk. 82 Emrecan Uzunhan, Dk. 90 Abdullah Dijlan Aydın (İstanbulspor)

