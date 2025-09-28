Beşiktaş 15-0 kazandı

Beşiktaş 15-0 kazandı
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Kadınlar Süper Lig'de karşılaştığı ALG Spor'u 15-0 mağlup etti.

Turkcell Kadınlar Süper Lig'in 2. hafta maçında Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, ALG Spor ile karşı karşıya geldi.

BEŞİKTAŞ FARKLI KAZANDI

Beylerbeyi 75. Yıl Stadı'nda oynanan mücadele, Beşiktaş'ın 15-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri Esra Manya (7’, 14’, 34'), Tania Matues (25’, 74’), Meryem Cennet Çal (45’, 73), Ecemnur Öztürk (48’), Marija Aleksic (50’, 66’, 85’), Başak Gündoğdu (70’, 90’), Zeynep Irmak Ölmezer (80’), Rakip KK. (55’) attı.

GALİBİYETLE BAŞLADI

Bu sonuçla Beşiktaş, lige galibiyetle başladı ve maç eksiğiyle 3. sıraya yükseldi.

Beşiktaş'ın Beylerbeyi ile oynayacağı maç ertelenmişti.

ALG SPOR İKİ MAÇTA 30 GOL YEDİ

Ligin ilk haftasında Fenerbahçe'ye de 15-0 kaybeden ALG Spor, iki maçta kalesinde toplam 30 gol gördü ve hiç gol atamadı.

ALG Spor, puansız olarak son sırada yer alıyor.

