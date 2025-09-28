Yeni Malatyaspor 974 gün sonra başardı
2. Lig Kırmızı Grup'ta Yeni Malatyaspor, Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kaldı ve 974 gün sonra sahadan ilk kez puanla ayrıldı.
Yeni Malatyaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 6. hafta maçında Ankara Demirspor'a konuk oldu.
Ankara Demirspor Stadı'nda oynanan mücadele, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Ev sahibi, 15. dakikada Furkan Işıkdemir ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı.
Yeni Malatyaspor, 68. dakikada Enes Nas'ın golüyle maçta dengeyi yakaladı ve mücadele bu skorla bitti.
3 YIL ARADAN SONRA İLKİ BAŞARDI
Bu sonuçla Yeni Malatyaspor, 974 gün sonra ilk kez sahadan puanla ayrıldı.
Maç sonrası Yeni Malatyaspor puanını -35'e, Ankara Demirspor ise puanını 9'a yükselterek 10. sırada yer aldı.
YENİ MALATYASPOR'UN RAKİBİ SOMASPOR
Yeni Malatyaspor, ligdeki bir sonraki maçında Somaspor'u konuk edecek.
Ankara Demir ise 1461 Trabzon FK deplasmanına çıkacak.