5 gollü maçın galibi Kastamonuspor
Yayınlanma:
Kastamonuspor, 2. Lig'de karşılaştığı Erbaaspor'u 3-2 yendi.

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup'ta Kastamonuspor konuk olduğu Erbaaspor’u 2-3 mağlup etti.

9’uncu dakikada Oğulcan’ın sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Oktay Balcı kafayla topu filelerle gönderdi: 1-0

28’inci dakikada gelişen Kastamonuspor atağında sağ kanattan Oğuz’un ceza sahasına gönderdiği topla buluşan İbrahim’in sert şutu filelerle buluştu: 1-1

78’inci dakikada gelişen Erbaaspor atağında Cemal’in ara pasıyla buluşan Oğuzhan Aynaoğlu kaleciyle karşı karşıya kaldı. Oğuzhan Aynaoğlu’nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

84’üncü dakikada sağ kanattan gelişen Kastamonuspor atağında Oğuz’un ceza sahasına gönderdiği topla buluşan İbrahim kafayla vurduğu topla beraberlik golünü buldu:2-2

89’inci dakikada hızlı gelişen Kastamonuspor atağında Mustafa’nın pasıyla buluşan Ahmet Yazar kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ahmet Yazar'ın şutu skoru belirleyen golü getirdi: 2-3

Karşılaşma Kastamonuspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Murat Kasap, Mahir Selenga Mısır, Mustafa Sert

ERBAASPOR: Mustafa, Taşkın (Dk. 76 İbrahim Konuksever), Serdar (Dk. 75 Alperen), Oğuzhan Aynaoğlu, Gökhan Payal, Şahin Şafakoğlu, Mehmet Sıddık İstemi, Onurcan (Dk. 60 Cemal), Oğulcan (Dk. 89 Ahmet Daniel Akyıldız), Serhat, Oktay Balcı

KASTAMONUSPOR: Yavuz, Sakıb (Dk. 90+3 Gürkan), İbrahim, Kadri, (Dk. 75 Hasan Ayaroğlu), Batuhan (Dk. 90+3 Erdem), Oğuz, Erdem (Dk. 73 İsmail Güven), Mertan (Dk. 73 Ahmet Yazar), Mustafa Arda Kartal, Yasin, Umut

GOLLER: Dk. 9 Oktay Balcı, Dk. 78 Oğuzhan Aynaoğlu (Erbaaspor), Dk. 28, Dk. 84 İbrahim, Dk. 89 Ahmet Yazar (Kastamonuspor)

SARI KARTLAR: Oğuz, Yasin, Sakıp (Kastamonuspor)

