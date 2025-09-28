Galatasaray'da Liverpool hazırlığı

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 30 Eylül Salı günü İngiltere temsilcisi Liverpool ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

TAKTİK ÇALIŞMAYLA SONA ERDİ

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen ve dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Liverpool müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, 30 Eylül Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta Liverpool ile karşılaşacak.

CLEMENT TURPIN DÜDÜK ÇALACAK

UEFA'nın kararıyla karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek.