Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı: Okan Buruk dayanamadı

Süper Lig’in 7. haftasında Alanyaspor’a konuk olan Galatasaray, Mauro Icardi’nin attığı golle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Sarı-kırmızılılarda alınan galibiyete rağmen oynanan kötü futbol eleştirileri beraberinde getirdi. Özellikle Barış Alper Yılmaz’ın performansı yetersiz görülürken Okan Buruk düğmeye bastı.

OKAN BURUK ÖZEL GÖRÜŞECEK

Deneyimli teknik adam, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Liverpool maçı öncesi oyuncu ile özel bir görüşme yapacak.

TRANSFER SÜRECİ KÖTÜ ETKİLEDİ

Sezon başında Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Neom’a gitmek isteyen Barış Alper Yılmaz’ın talebi reddedilmişti. Yaşanan bu süreçte oyuncuya tepkiler yükselirken Okan Buruk, etkilenmemesi için 2 hafta kadro almadı. Ancak yine de oyuncunun süreçten kötü etkilendiği ve performansının bu yüzden düştüğü öngörülüyor.



