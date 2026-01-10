Galatasaray'ı anında reddettiler

Galatasaray'ı anında reddettiler
Yayınlanma:
Galatasaray'ın teknik direktör Okan Buruk'un istediği Varela için teklif yaptığı, ancak reddedildiği ileri sürüldü.

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, gündeme gelen son isim Portekiz'in Porto takımında forma giyen Alan Varela oldu.

Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'daGalatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da

Teknik direktör Okan Buruk'un defansif yönü güçlü bir orta saha üzerine harekete geçen yönetimin Arjantinli futbolcu için teklif hazırladığı ileri sürüldü.

WIth Retegui & Varela: The most valuable players in Argentina | Transfermarkt
Portekiz basınından Record'a göre 24 yaşındaki oyuncunun bonservisi için sarı kırmızılıların 32 milyon euro teklif edeceği iddia edildi.

2024/11/07/hbgs.jpgAncak Porto'nun bu teklifi anında reddettiği bildirildi.

SERBEST KALMA BEDELİ 75 MİLYON EURO

Porto Kulübü, Varela'nın sözleşmesini 2030'a katar uzatmıştı. Arjantinli oyuncunun sözleşmesinde serbest kalma bedeli olarak da 75 milyon euro yazdığı belirtildi.
Porto, Varela'yı Arjantin'in Boca Juniors takımından 2023-2024 sezonunun başında transfer etmişti.
Varela, Porto'da toplam 110 maçta forma giydi ve 3 gol attı.
25 yaşındaki futbolcu orta sahanın ortasında görev yapıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Spor
Amedspor açıkladı: Kar yağışı statta çöküntüye neden oldu
Amedspor açıkladı: Kar yağışı statta çöküntüye neden oldu
Hande Baladın yerde kaldı acı içinde kıvrandı: Eyvah eyvah!
Hande Baladın yerde kaldı acı içinde kıvrandı: Eyvah eyvah!
Arda Turan da izlemeye geldi: Galatasaray derbiyi kazandı
Arda Turan da izlemeye geldi: Galatasaray derbiyi kazandı