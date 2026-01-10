Galatasaray'ı anında reddettiler

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, gündeme gelen son isim Portekiz'in Porto takımında forma giyen Alan Varela oldu.

Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da

Teknik direktör Okan Buruk'un defansif yönü güçlü bir orta saha üzerine harekete geçen yönetimin Arjantinli futbolcu için teklif hazırladığı ileri sürüldü.



Portekiz basınından Record'a göre 24 yaşındaki oyuncunun bonservisi için sarı kırmızılıların 32 milyon euro teklif edeceği iddia edildi.

Ancak Porto'nun bu teklifi anında reddettiği bildirildi.

SERBEST KALMA BEDELİ 75 MİLYON EURO

Porto Kulübü, Varela'nın sözleşmesini 2030'a katar uzatmıştı. Arjantinli oyuncunun sözleşmesinde serbest kalma bedeli olarak da 75 milyon euro yazdığı belirtildi.

Porto, Varela'yı Arjantin'in Boca Juniors takımından 2023-2024 sezonunun başında transfer etmişti.

Varela, Porto'da toplam 110 maçta forma giydi ve 3 gol attı.

25 yaşındaki futbolcu orta sahanın ortasında görev yapıyor.