Tedesco gidecek mi kalacak mı? Saran kimlerle görüştü?

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın seçimi kazanıp başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte teknik direktör Domenico Tedesco tartışmaları da hız kazandı.

Saran'ın Tedesco'nun görevine son vereceği ileri sürüldü ancak bu konuda herhangi bir açıklama gelmedi. Ama Fenerbahçe Kulübü Başkanı'nın eski Fenerbahçeli isimlerle görüşmeler yaptığı belirtildi.

Sabah'tan Murat Özbostan da bu iddiaları gündeme getirdi. Özbostan, bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

- Tedesco'nun durumu hâlâ pamuk ipliğine bağlı. Fakat Antalyaspor maçının ardından yaptığı konuşmada genç teknik adam, Gökhan Gönül'ün yerine yeni bir antrenör istemeyeceğini açıkladı. Yani "Ben buradayım" mesajını da verdi.

"B PLANI YOK"

- Başkan ya kendisi ya da başka kanallar üzerinden Aykut Kocaman, İsmail Kartal ve Volkan Demirel ile görüştü. Belli ki bir B planı yok.

- Aslında en doğrusu Tedesco'nun arkasında durup hoca ile sezonu bitirmek. 1-2 maça göre gözlem yapmak doğru bir seçenek değil. Belirsizlik mental sıkıntı yaşatır. Takımda da hocada da.

- Doğru olan "Hocamız Tedesco'dur" deyip yola devam etmektir.