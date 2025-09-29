Fenerbahçe ters köşe yaptı: Şaşırtan Gökhan Gönül kararı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ile yolların ayrılacağına dair çıkan iddialar yalanlandı. Gökhan Gönül'ün saha kenarı yerine idari bir görevde yer alacağı ifade edildi.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Gökhan Gönül ile yolların ayrılacağına dair çıkan iddiaları yalandı.

"SAMANDIRA'NIN GENEL YAPISINDA GÖREV ALACAK"

Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Gökhan Gönül'e saha kenarından çok daha idari bir görev verileceği belirtildi.

AKP'li Ahmet Metin Genç ve Erman Toroğlu'na ceza: Fenerbahçe'nin şikayeti sonuç verdi

Fenerbahçe'den konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol A Takımımız teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapan Gökhan Gönül ile ilgili olarak bazı bilgilendirmeleri kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Kamuoyundaki tüm söylentilerin aksine, Başkanımız Sayın Sadettin Saran’ın, Gökhan Gönül ile yaptığı görüşmelerde, her fırsatta vurguladığı "Samandıra ruhunu geri getirme" hedefi doğrultusunda, Gökhan Gönül’ün saha içinden çok, Samandıra’nın genel yapısında ve futbol aklının tesis edilmesinde önemli bir rol üstlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Fenerbahçe formasını büyük bir aidiyet ve başarıyla taşıyan, savaşçı ruhu, karakteri ve duruşuyla camiamızda özel bir yere sahip olan Gökhan Gönül’ün, kulübümüze saha dışında da önemli katkılar sağlayacağına olan inancımız tamdır. Kendisiyle ilgili planlamalar tamamlandığında gerekli bilgilendirme ayrıca yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Fenerbahçe Spor Kulübü

gokhan-gonul-tedesco-aa2.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

