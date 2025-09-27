Tartışılan Kerem Aktürkoğlu'ndan Filistin hamlesi

Tartışılan Kerem Aktürkoğlu'ndan Filistin hamlesi
Yayınlanma:
Performansı eleştiri konusu olan Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu Filistin paylaşımında bulundu.

Fenerbahçe’nin sezon başında rekor bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, hem saha içi performansı hem de sosyal medya paylaşımıyla gündemde.

25 milyon bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye gelen ve transferi çok konuşulan Kerem Aktürkoğlu Sarı Lacivertli formayla henüz bekleneni veremedi.

Fenerbahçe ayrılık kararı aldı: Geldiği gibi gidiyorFenerbahçe ayrılık kararı aldı: Geldiği gibi gidiyor

İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki gösteren Aktürkoğlu, Filistin’e destek amacıyla paylaşımda bulundu.

kerem.jpg
Kerem'den dikkat çeken Gazze paylaşımı geldi

A Milli Takım ve Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından Gazze’de yaşananlara dikkat çekti. Küresel Sumud Filosu’nun abluka kırma amacıyla başlattığı girişimi paylaşan yıldız oyuncunun bu mesajı dikkat çekti.

FENERBAHÇE'DE KEREM ALARMI

Sahadaki performansı ise beklentilerin gerisinde kalan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’de eleştirilerin odağında. Benfica’dan 22.5 milyon euro bonservis + 2.5 milyon euro bonusla transfer edilen 27 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar Süper Lig ve Avrupa’da toplam 3 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda yalnızca 1 asist yapabilen Aktürkoğlu, sarı-lacivertli kulüp tarihinin en pahalı transferi olmasına rağmen henüz istenen etkiyi yaratamadı.

BENFICA PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem, Portekiz ekibindeki ilk 3 maçında 2 gol ve 2 asistle dikkat çekmişti. Fenerbahçe’deki ilk haftalarında ise bu performansın oldukça gerisinde kaldığı gözlemleniyor. Oyuncunun henüz takıma tam olarak adapte olamadığı ve teknik direktör Domenico Tedesco ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Spor
Ergin Ataman sitem etti: Avrupa'da bir başarı yok
Ergin Ataman sitem etti: Avrupa'da bir başarı yok
Tokat'ta heyecan yaratan organizasyon
Tokat'ta heyecan yaratan organizasyon