Tartışılan Kerem Aktürkoğlu'ndan Filistin hamlesi

Fenerbahçe’nin sezon başında rekor bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, hem saha içi performansı hem de sosyal medya paylaşımıyla gündemde.

25 milyon bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye gelen ve transferi çok konuşulan Kerem Aktürkoğlu Sarı Lacivertli formayla henüz bekleneni veremedi.

Fenerbahçe ayrılık kararı aldı: Geldiği gibi gidiyor

İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki gösteren Aktürkoğlu, Filistin’e destek amacıyla paylaşımda bulundu.

Kerem'den dikkat çeken Gazze paylaşımı geldi

A Milli Takım ve Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından Gazze’de yaşananlara dikkat çekti. Küresel Sumud Filosu’nun abluka kırma amacıyla başlattığı girişimi paylaşan yıldız oyuncunun bu mesajı dikkat çekti.

FENERBAHÇE'DE KEREM ALARMI

Sahadaki performansı ise beklentilerin gerisinde kalan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’de eleştirilerin odağında. Benfica’dan 22.5 milyon euro bonservis + 2.5 milyon euro bonusla transfer edilen 27 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar Süper Lig ve Avrupa’da toplam 3 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda yalnızca 1 asist yapabilen Aktürkoğlu, sarı-lacivertli kulüp tarihinin en pahalı transferi olmasına rağmen henüz istenen etkiyi yaratamadı.

BENFICA PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem, Portekiz ekibindeki ilk 3 maçında 2 gol ve 2 asistle dikkat çekmişti. Fenerbahçe’deki ilk haftalarında ise bu performansın oldukça gerisinde kaldığı gözlemleniyor. Oyuncunun henüz takıma tam olarak adapte olamadığı ve teknik direktör Domenico Tedesco ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.