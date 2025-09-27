Fenerbahçe ayrılık kararı aldı: Geldiği gibi gidiyor

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın başkan seçilmesi sonrası Samandıra'da değişiklik yapılmaya başlandı.

Devin Özek ile yollarını ayırma kararı alan yönetim, Gökhan Gönül ile de ilgili flaş bir karar aldı.

YOLA DEVAM EDİLMEYECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, yardımcı antrenör Gökhan Gönül ile yollarını ayırma kararı aldı.

Domenico Tedesco ve yardımcısı Gökhan Gönül

2 HAFTA ÖNCE GETİRİLMİŞTİ

Gökhan Gönül, Domenico Tedesco ile anlaşılması sonrası İtalyan teknik adamın yardımcısı olarak görev almaya başlamıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine Domenico Tedesco getirilmiştir.

2 yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılan teknik adamın yardımcılığını uzun yıllar çubuklu formamızı giyen önceki kaptanlarımızdan Gökhan Gönül yapacaktır." ifadeleri yer almıştı.