Real Madrid'de soyunma odası krizi çıktı: Arda Güler'in tavrı dikkat çekti

İspanyol devi Real Madrid, La Liga'da son olarak Levante'yi deplasmanda 4-1 mağlup etti ve ligdeki tüm maçlarını kazanarak 6'da 6 yaptı.

Sadettin Saran'ın futbolcular ile konuşması ortaya çıktı

MADRID DERBİSİ OYNANACAK

Real Madrid, bu akşam La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid deplasmanına çıkacak.

Milli yıldız Arda Güler'in bu maçta da sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.

SOYUNMA ODASINDA KRİZ ÇIKTI

Real Madrid'in soyunma odasında bazı krizlerin olduğu ortaya çıktı.

İspanyol basınından Elnacional'in haberine göre; futbolcuların büyük bir kısmı, sakatlıktan dönen Alaba'nın performansının yeterli olmadığını belirterek yıldız oyuncuyu teknik direktör Xabi Alonso'ya şikayet etti.

ARDA GÜLER'DEN DİKKAT ÇEKEN TAVIR

Haberin devamında, Arda Güler ve Franco Mastantuono'nun bu isyana katılmadığı ifade edildi.

İkilinin, Real Madrid içindeki konumlarının henüz yeterince sağlam olmaması nedeniyle bu meseleye dahil olmadıkları ifade edildi.

Öte yandan bazı oyuncuların, Alaba’nın daha az forma şansı bulmasını istediği yazıldı.