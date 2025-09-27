Sadettin Saran'ın futbolcular ile konuşması ortaya çıktı

Yayınlanma:
Samandıra'da futbolcular ile bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın neler söylediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Samandıra’da futbolcular ile bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

Resmi siteden de açıklaması yapılan ve fotoğrafları paylaşılan toplantının detayları ortaya çıktı.

SARAN TECRÜBELİ İSİMLERLE GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, takımın tecrübeli isimleri ile görüşme yaptı.

Sadettin Saran ve futbolcuların yaptığı toplantıdan kare

FUTBOLCULARIN DERTLERİNİ DİNLEDİ

Görüşmede Saran’ın futbolcuların dertlerini dinlediği ve takımdaki düşüşün nedenlerini samimi bir şekilde konuştuğu belirtildi.

Saran’ın, futbolcuların aklındaki belirsizlikleri gidermek amacıyla yaptığı toplantıda, oyunculara mali konularda endişe duymamaları ve üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeleri gerektiğini ifade ettiği aktarıldı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe’nin yaptığı açıklama şu şekilde:

Başkanımız Sadettin Saran ile Yönetim Kurulu Üyemiz Ertan Torunoğulları, Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizde Futbol A Takımımızla bir araya geldi.

Fenerbahçemiz, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla sürdürürken, Başkanımız Sadettin Saran ve Yöneticimiz Ertan Torunoğulları tesisimizi ziyaret etti.

Burada futbolcularımızla bir araya gelen Başkanımız ve Yöneticimiz, bir toplantı gerçekleştirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

