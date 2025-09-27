Erman Toroğlu: Bir tuhaflık vardı
Süper Lig'de Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda Mauro Icardi'nin attığı golle 1-0 mağlup etti.
Mücadeleyi değerlendiren Erman Toroğlu, Galatasaray'ın oynadığı futbolu sert bir şekilde eleştirdi.
''GALATASARAY'I BU KADAR ACİZLİK İÇİNDE GÖRMEDİM''
Erman Toroğlu, "Galatasaray’ın oynadığı futbol zavallı futboldu. Bu kadar acizlik içinde bir Galatasaray’ı ben görmedim." ifadelerini kullandı.
''BİR TUHAFLIK VARDI''
Takımda bir tuhaflık olduğunu dile getiren Toroğlu, "Ben bu kadar kötü bir Galatasaray’ı son dört beş yıldır görmedim. Takımda çok net bir anormallik var. Bir tuhaflık, Okan Buruk sahadan ayrılırken onun suratında vardı. Galatasaray takım değil, bu kadar aciz ve zavallı bir oyun oynadığını son yıllarda görmedim." dedi.
Erman Toroğlu'nun diğer sözleri şu şekilde:
"Icardi, Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane, Gabriel Sara sahada yoktu. Yahu Galatasaray'ın korneri yok, bıraksınlar bu işleri devlet su işleri."
"Uğurcan Çakır müthiş oynadı, aferin, helal olsun. Tek başına maçı kurtardı."