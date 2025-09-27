Erman Toroğlu: Bir tuhaflık vardı

Erman Toroğlu: Bir tuhaflık vardı
Yayınlanma:
Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Alanyaspor'u 1-0 yendiği maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig'de Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda Mauro Icardi'nin attığı golle 1-0 mağlup etti.

Mücadeleyi değerlendiren Erman Toroğlu, Galatasaray'ın oynadığı futbolu sert bir şekilde eleştirdi.

Galatasaray'ın işi zorGalatasaray'ın işi zor

''GALATASARAY'I BU KADAR ACİZLİK İÇİNDE GÖRMEDİM''

Erman Toroğlu, "Galatasaray’ın oynadığı futbol zavallı futboldu. Bu kadar acizlik içinde bir Galatasaray’ı ben görmedim." ifadelerini kullandı.

toroglu.jpg
Erman Toroğlu Galatasaray'ın futbolunu eleştirdi

''BİR TUHAFLIK VARDI''

Takımda bir tuhaflık olduğunu dile getiren Toroğlu, "Ben bu kadar kötü bir Galatasaray’ı son dört beş yıldır görmedim. Takımda çok net bir anormallik var. Bir tuhaflık, Okan Buruk sahadan ayrılırken onun suratında vardı. Galatasaray takım değil, bu kadar aciz ve zavallı bir oyun oynadığını son yıllarda görmedim." dedi.

Erman Toroğlu'nun diğer sözleri şu şekilde:

"Icardi, Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane, Gabriel Sara sahada yoktu. Yahu Galatasaray'ın korneri yok, bıraksınlar bu işleri devlet su işleri."

"Uğurcan Çakır müthiş oynadı, aferin, helal olsun. Tek başına maçı kurtardı."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Spor
Sadettin Saran'ın futbolcular ile konuşması ortaya çıktı
Sadettin Saran'ın futbolcular ile konuşması ortaya çıktı
TFF 1. Lig'de 45 liralık maç
TFF 1. Lig'de 45 liralık maç