Tanju Çolak: Sen kimsin ya!

Eski milli futbolcu, Avrupa Altın Ayakkabı sahibi gol kralı Tanju Çolak, katıldığı programda çok sinirlendi ve "Sen kimsin ya!" diye seslendi.

Çolak, Kulp Digitale'de katıldığı programda Galatasaray'la ilgili dikkat çeken yorumlar yaptı.

İlkay Gündoğan'ı eleştiren Çolak, şunları söyledi:

"İlkay Gündoğan'ı almayın diye bas bas bağırdım. Bir hanımefendi var eşi, futbolun neresinde? Sen konuşma çıksın futbolcu eşin cevap versin. Sadece İlkay değil en az 4-5 futbolcu daha gitmeli. Galatasaray'ın ligde şampiyon olması için Uğurcan'ın bonservisine 36M€ vermesine gerek yoktu. O paraya daha iyi kaleci alınabilirdi. 1.90 boyu var, yatışı bile normal değil. Bundan sonraki kayıplarda radikal kararlar gelebilir."

"SEN KİMSİN YA! PARAN VAR DİYE..."

Çolak, şöyle devam etti:

"Okan Buruk'un Trabzonspor maçında kırmızı kart göreceğini biliyordum. 12 yaşından beri futbolu izliyorum ve bazı şeyleri tahmin ediyorum. 2.5 senedir Galatasaray'ın çöp futbolcularını saydım. Şimdi dediğim noktaya geldiniz. Abdullah Kavukçu transferden sorumlu. Sen kimsin ya? Paran var diye futboldan anlayacak mısın? Eski futbolculardan bir komite kurun onlara danışın öyle transfer yapın."