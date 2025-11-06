Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan futbolcu ülkesinde tutuklandı: Adı da sahte çıktı yaşı da

Yayınlanma:
Türkiye'de oynayan, Süper Lig'de şampiyonluk da yaşayan futbolcunun ülkesinde tutuklandığı belirtildi. Adı da yaşı da sahte çıktı.

Türkiye'de forma giyen, hatta Süper Lig'de şampiyonluk sevinci de yaşayan Yeşil Burun Adalı stoperin ülkesinde tutuklandığı belirtildi.

Ajansspor'daki habere göre Carlos Ponck adıyla ülkemize gelen futbolcu Başakşehir ve Çaykur Rizespor'da oynadı.

Hatta futbolcu 2018 - 2022 yılları arasında Başakşehir'de oynarken şampiyonluk da yaşadı. Başakşehir, 2019-2010 sezonunda şampiyon olurken futbolcu da 32 maçta oynayıp, 1 de gol attı.

whatsapp-image-2025-11-06-at-14-38-55.jpeg

Ponck, bir sezon da Başakşehir'den kiralık gittiği Çaykur Rizespor'da görev yaptı.

Carlos Ponck'un ülkesinde sahte evrak düzenleme suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

YAŞI VE ADI DA SAHTE ÇIKTI

Haberde, yapılan inceleme sonucunda futbolcunun aslında 30 değil 35 yaşında olduğu ve gerçek adının Carlos Israel Latina da Silva olduğunun ortaya çıktığı belirtildi.

Carlos Ponck, Türkiye'den ayrıldıktan sonra Chaves, Moreirense ve İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımlarında da forma giydi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

