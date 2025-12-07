Süper Lig'de istifası kabul edildi: Ayrılık resmen açıklandı

Süper Lig'de Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği teknik direktörü Volkan Demirel, istifa ettiğini duyurmuştu.

"BUNU İSTEYEREK YAPMIYORUM"

Volkan Demirel açıklamasında "Ben istifa ediyorum ama bunu isteyerek yapmıyorum. Burada olmaktan ve çalışmaktan çok mutluydum. Beni buraya getiren Mehmet Başkan'dı, Arda Başkan seçildi. Dün bana nazik davrandılar ama ben bu kararı dün almıştım zaten. Sadece takımı yalnız bırakmak istemedim. Gençlerbirliği çok büyük bir taraftar kazandı, her zaman onları destekleyeceğim'' demişti.

İSTİFASI KABUL EDİLDİ

Genç teknik adamın kararı sonrası sosyal medyadan bir açıklama yapan Gençlerbirliği, istifanın kabul edildiğini duyurdu. Gençlerbirliği açıklamasında "Bugün oynanan Fatih Karagümrük karşılaşması sonrası istifa ettiğini açıklayan Teknik Direktörümüz Volkan Demirel’in bu kararı yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Çalıştığı kısa sürede oyuncularımızın sevgisini ve takdirini kazanan Teknik Direktörümüz Volkan Demirel’le ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" sözlerini sarf etti.

5 MAÇTA 2 GALİBİYET ALDI

Gençlerbirliği'nin başında Süper Lig'de 5 maça çıkan Volkan Demirel, 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.