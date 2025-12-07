Süper Lig'de istifası kabul edildi: Ayrılık resmen açıklandı

Süper Lig'de istifası kabul edildi: Ayrılık resmen açıklandı
Yayınlanma:
Gençlerbirliği'ndeki görevinden ayrılmaya karar veren Volkan Demirel'in istifası yönetim tarafından kabul edildi.

Süper Lig'de Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği teknik direktörü Volkan Demirel, istifa ettiğini duyurmuştu.

"BUNU İSTEYEREK YAPMIYORUM"

Volkan Demirel açıklamasında "Ben istifa ediyorum ama bunu isteyerek yapmıyorum. Burada olmaktan ve çalışmaktan çok mutluydum. Beni buraya getiren Mehmet Başkan'dı, Arda Başkan seçildi. Dün bana nazik davrandılar ama ben bu kararı dün almıştım zaten. Sadece takımı yalnız bırakmak istemedim. Gençlerbirliği çok büyük bir taraftar kazandı, her zaman onları destekleyeceğim'' demişti.

thumbs-b-c-6a46e11bcf04d962b1bb1da3e56a3bc9.jpg

İSTİFASI KABUL EDİLDİ

Genç teknik adamın kararı sonrası sosyal medyadan bir açıklama yapan Gençlerbirliği, istifanın kabul edildiğini duyurdu. Gençlerbirliği açıklamasında "Bugün oynanan Fatih Karagümrük karşılaşması sonrası istifa ettiğini açıklayan Teknik Direktörümüz Volkan Demirel’in bu kararı yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Çalıştığı kısa sürede oyuncularımızın sevgisini ve takdirini kazanan Teknik Direktörümüz Volkan Demirel’le ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" sözlerini sarf etti.

Ahmet Çakar ile görüşmesini açıkladı: Cem Küçük'ün iddialarına olay cevapAhmet Çakar ile görüşmesini açıkladı: Cem Küçük'ün iddialarına olay cevap

5 MAÇTA 2 GALİBİYET ALDI

Gençlerbirliği'nin başında Süper Lig'de 5 maça çıkan Volkan Demirel, 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Spor
Hacıosmanoğlu'na ilk tepki sürpriz bir isimden geldi
Hacıosmanoğlu'na ilk tepki sürpriz bir isimden geldi
Galatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozuldu
Galatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozuldu