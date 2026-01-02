Arda Güler Fenerbahçeli ismi yanına aldı: Gecenin bir yarısı lapa lapa kar altında sahaya indi

Arda Güler Fenerbahçeli ismi yanına aldı: Gecenin bir yarısı lapa lapa kar altında sahaya indi
Yayınlanma:
Yılbaşı tatilini Türkiye'de geçiren Arda Güler, Fenerbahçeli Yiğit Efe Demir ile kar altında futbol oynadı.

La Liga ekiplerinden Real Madrid’de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, yılbaşı tatilini Türkiye’de değerlendiriyor.

Fenerbahçe altyapısından takım arkadaşı Yiğit Efe Demir ile birlikte tatil yapan Arda Güler, çalışmalarına da devam ediyor.

Fenerbahçe'ye Premier Lig'den bedavaya geliyorFenerbahçe'ye Premier Lig'den bedavaya geliyor

KAR YAĞIŞI ALTINDA FUTBOL OYNADILAR

Akşam saatlerinde kar yağışının altında sahaya çıkan Arda Güler ve Yiğit Efe Demir, üstlerini çıkararak futbol oynadı.

Yiğit Efe Demir o anları Instagram hesabından paylaştı. Kullanıcılar paylaşıma beğeni ve yorum yağdırdı.

XABI ALONSO’NUN GÖZDESİ OLDU

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Ancelotti’nin ayrılışı ve Xabi Alonso’nun gelişiyle birlikte takımın kilit isimlerinden biri haline geldi.

25 MAÇTA 3 GOL VE 7 ASİST KAYDETTİ

Milli futbolcu bu sezon Real Madrid formasıyla 25 maça çıktı. Arda Güler bu sürede 3 gol ve 7 asist kaydetti.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin sabah saatlerinde Arda Güler için yaptığı açıklamada "O belliydi zaten. O yetenekte çok az oyuncu çıkar. Gençlerbirliği altyapısından tam bir Arda olmasa bile sürekli oyuncu çıkacağını düşünüyorum. Bunun örneklerini yıllardır burada yaşamış biriyim. Doğru, uzun soluklu planlamalarla bunlar gerçekleştirilebilir. Yine var altyapıda, zamanı geldi mi yine oynarlar. Onları yok saymadan yapılanmaya dahil etmek gerekiyor. Sürekli dışarıya yönelenerek olmaz. Ama bunlar hem yönetimsel olarak hem de teknik anlamda cesaret isteyen şeyler. Çok iyi kombinasyon yapmanız gerekiyor. Sadece genç oyuncu oynatarak maç kaybetmeyi göze almak başka bir şey, ikisini çok iyi dengelemek gerekiyor. Gençlerbirliği bunu yine başaracak güçte. Yeter ki doğru planlayın, cesaretli olun" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Spor
Osimhen Bayern Münih'e önerildi: Alman devinin verdiği cevap ortaya çıktı
Osimhen Bayern Münih'e önerildi: Alman devinin verdiği cevap ortaya çıktı
Vakıfbank'tan rekor sözleşme: İtalyanlar Zehra Güneş'in maaşını açıkladı
Vakıfbank'tan rekor sözleşme: İtalyanlar Zehra Güneş'in maaşını açıkladı