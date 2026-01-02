Arda Güler Fenerbahçeli ismi yanına aldı: Gecenin bir yarısı lapa lapa kar altında sahaya indi

La Liga ekiplerinden Real Madrid’de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, yılbaşı tatilini Türkiye’de değerlendiriyor.

Fenerbahçe altyapısından takım arkadaşı Yiğit Efe Demir ile birlikte tatil yapan Arda Güler, çalışmalarına da devam ediyor.

KAR YAĞIŞI ALTINDA FUTBOL OYNADILAR

Akşam saatlerinde kar yağışının altında sahaya çıkan Arda Güler ve Yiğit Efe Demir, üstlerini çıkararak futbol oynadı.

Yiğit Efe Demir o anları Instagram hesabından paylaştı. Kullanıcılar paylaşıma beğeni ve yorum yağdırdı.

XABI ALONSO’NUN GÖZDESİ OLDU

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Ancelotti’nin ayrılışı ve Xabi Alonso’nun gelişiyle birlikte takımın kilit isimlerinden biri haline geldi.

25 MAÇTA 3 GOL VE 7 ASİST KAYDETTİ

Milli futbolcu bu sezon Real Madrid formasıyla 25 maça çıktı. Arda Güler bu sürede 3 gol ve 7 asist kaydetti.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin sabah saatlerinde Arda Güler için yaptığı açıklamada "O belliydi zaten. O yetenekte çok az oyuncu çıkar. Gençlerbirliği altyapısından tam bir Arda olmasa bile sürekli oyuncu çıkacağını düşünüyorum. Bunun örneklerini yıllardır burada yaşamış biriyim. Doğru, uzun soluklu planlamalarla bunlar gerçekleştirilebilir. Yine var altyapıda, zamanı geldi mi yine oynarlar. Onları yok saymadan yapılanmaya dahil etmek gerekiyor. Sürekli dışarıya yönelenerek olmaz. Ama bunlar hem yönetimsel olarak hem de teknik anlamda cesaret isteyen şeyler. Çok iyi kombinasyon yapmanız gerekiyor. Sadece genç oyuncu oynatarak maç kaybetmeyi göze almak başka bir şey, ikisini çok iyi dengelemek gerekiyor. Gençlerbirliği bunu yine başaracak güçte. Yeter ki doğru planlayın, cesaretli olun" dedi.