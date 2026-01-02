Dünya Venus Williams'ın geri dönüşünü konuşuyor!

7 grand slam şampiyonluğu bulunan 45 yaşındaki ABD’li tenisçi Venus Williams, Avustralya Açık’ta ana tabloda mücadele edecek en yaşlı kadın sporcu olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.

WILD CARD VENUS WILLIAMS'A VERİLDİ

Sezonun ilk grand slam turnuvasında kadınlarda son özel davetiye (wild card) Williams’a verildi. 18 Ocak Pazar günü başlayacak turnuvada korta çıkacak olan deneyimli raket, böylece yeni bir rekora imza atacak.

Williams, Avustralya Açık’ta daha önce 2003 ve 2017 yıllarında finale yükselmiş ancak her iki finalde de kardeşi Serena Williams’a kaybetmişti. Bu yıl, 2015’te 44 yaşında turnuvaya katılan Japon Kimiko Date’in rekorunu kırarak en yaşlı kadın sporcu unvanını elde edecek.

Kimiko Date'in rekoru kırılacak

Son olarak 2021’de Avustralya Açık’ta mücadele eden Venus Williams, ikinci turda İtalyan Sara Errani’ye elenmişti.

Bu kez korta çıkışı, tenis tarihine yeni bir not düşecek.

TENİS EFSANELERİNDEN

Venus Williams, Amerikalı profesyonel tenisçi olup 7 Grand Slam tekler şampiyonluğu ve 4 Olimpiyat altın madalyası ile tarihin en başarılı kadın sporcularından biridir.

17 Haziran 1980’de California’da doğmuş, 1994’te profesyonel kariyerine başlamış ve tenis dünyasında çığır açmıştır.

Venus Williams'ın kardeşi Serena Williams da 44 yaşında

Doğum: 17 Haziran 1980, Lynwood, California, ABD

17 Haziran 1980, Lynwood, California, ABD Boy: 1,85 m

1,85 m Profesyonellik: 31 Ekim 1994’te başladı

31 Ekim 1994’te başladı Oyun stili: Sağ el, çift el backhand

Sağ el, çift el backhand Kardeşleri: Serena Williams, Isha Price, Lyndrea Price, Yetunde Price

Kariyer başarıları:

Grand Slam Tekler: 7 şampiyonluk