Venus Williams'a 45 yaşında wild card verdiler

Venus Williams'a 45 yaşında wild card verdiler
Yayınlanma:
Dünyaca ünü tenisçi Serena Williams'ın ablası Venus Williams Avustralya Açık’ta tarihe geçecek. 45 yaşındaki rakete (wild card) özel davet geldi.

Dünya Venus Williams'ın geri dönüşünü konuşuyor!
7 grand slam şampiyonluğu bulunan 45 yaşındaki ABD’li tenisçi Venus Williams, Avustralya Açık’ta ana tabloda mücadele edecek en yaşlı kadın sporcu olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.

WILD CARD VENUS WILLIAMS'A VERİLDİ

Sezonun ilk grand slam turnuvasında kadınlarda son özel davetiye (wild card) Williams’a verildi. 18 Ocak Pazar günü başlayacak turnuvada korta çıkacak olan deneyimli raket, böylece yeni bir rekora imza atacak.
Williams, Avustralya Açık’ta daha önce 2003 ve 2017 yıllarında finale yükselmiş ancak her iki finalde de kardeşi Serena Williams’a kaybetmişti. Bu yıl, 2015’te 44 yaşında turnuvaya katılan Japon Kimiko Date’in rekorunu kırarak en yaşlı kadın sporcu unvanını elde edecek.

kimiko-date.jpg
Kimiko Date'in rekoru kırılacak

Son olarak 2021’de Avustralya Açık’ta mücadele eden Venus Williams, ikinci turda İtalyan Sara Errani’ye elenmişti.
Bu kez korta çıkışı, tenis tarihine yeni bir not düşecek.

TENİS EFSANELERİNDEN

Venus Williams, Amerikalı profesyonel tenisçi olup 7 Grand Slam tekler şampiyonluğu ve 4 Olimpiyat altın madalyası ile tarihin en başarılı kadın sporcularından biridir.
17 Haziran 1980’de California’da doğmuş, 1994’te profesyonel kariyerine başlamış ve tenis dünyasında çığır açmıştır.

fdwfed.jpg
Venus Williams'ın kardeşi Serena Williams da 44 yaşında
  • Doğum: 17 Haziran 1980, Lynwood, California, ABD
  • Boy: 1,85 m
  • Profesyonellik: 31 Ekim 1994’te başladı
  • Oyun stili: Sağ el, çift el backhand
  • Kardeşleri: Serena Williams, Isha Price, Lyndrea Price, Yetunde Price

Kariyer başarıları:

Grand Slam Tekler: 7 şampiyonluk

  • Wimbledon: 5 kez (2000, 2001, 2005, 2007, 2008)
  • Amerika Açık: 2 kez (2000, 2001)
  • Grand slam çiftler: 14 şampiyonluk (çoğu Serena Williams ile birlikte)
  • Olimpiyatlar: 4 altın madalya (2000, 2008, 2012 çiftler; 2000 tekler)
  • En yüksek sıralama: Dünya No. 1 (25 Şubat 2002)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Spor
Seçim kararı alan Sadettin Saran'dan özel görüşme
Seçim kararı alan Sadettin Saran'dan özel görüşme
Galatasaray'a transferde büyük sürpriz: 2. Lig ekibine imzayı attı
Galatasaray'a transferde büyük sürpriz: 2. Lig ekibine imzayı attı