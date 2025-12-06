Süper Lig'de bir hakem isyanı daha: Ofsayt vardı

Süper Lig'de bir hakem isyanı daha: Ofsayt vardı
Yayınlanma:
Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, Eyüpspor maçından sonra yaptığı açıklamada "Bence yediğimiz golde ofsayt vardı" dedi.

Süper Lig'de hakem isyanlarına bir yenisi daha eklendi.

Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Eyüpspor maçının ardından yedikleri golde ofsayt olduğunu ileri sürdü.

Arnavut teknik adam şunları söyledi:

"Maçtan önce bazı problemlerimiz vardı. Karşılaşmada da Carole sakatlanıp çıktı. Yerine oyuna giren Arif de çıkmak zorunda kaldı. İlk yarı oyunu kontrol ettik, pozisyonlarımız da vardı. Bence yediğimiz golde ofsayt vardı. Bu gol bizi biraz zorladı. Sonrasında oyuncularım sahaya karakterlerini koydular. Çok iyi mücadele ederek geri döndüler. Son 2 deplasmanda alınan 4 puan fena değil ama bugün buraya galibiyet için gelmiştik. Ne yazık ki bunu başaramadık."

Eyüpspor ve Kayserispor yenişemediEyüpspor ve Kayserispor yenişemedi

FURKAN VE MENDES AÇIKLAMASI

Karşılaşmada sarı kart gören Furkan Soyalp ile maç bittikten sonra ikinci sarı kartı gören Joao Mendes'in cezalı duruma düştüğünü hatırlatan Djalovic, "Hem sakatlıklarımız hem de Furkan'ın kart cezalısı olması, Mendes'in gördüğü kırmızı kart var. Ligin ilk yarısının bitmesine 2 maç var. Bu iki maçta da iyi performans göstererek mümkün olduğunca çok puan kazanmak istiyoruz" dedi.

Radomir Djalovic, "Savunmada bazı sıkıntılarımız var. Sportif direktörümüz ve başkanımızla bu konuyu görüştüm. Onlar da bu konuyla ilgili ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Ara transferde 4-5 oyuncu almamız gerekiyor. Bunu alabilirsek ikinci yarı çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. İkinci yarı her zaman çok daha zor geçer. Kadromuzu güçlendirirsek daha iyi mücadele edeceğimizi düşünüyorum. Ancak her şeyden önce ilk yarının son 2 maça odaklanmamız lazım. Bu müsabakalarda elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergilememiz gerek" diye konuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Spor
Deniz Ateş Bitnel Galatasaray'ın verilmeyen penaltısını açıkladı
Deniz Ateş Bitnel Galatasaray'ın verilmeyen penaltısını açıkladı
Fenerbahçe'yi terkediyor: Yönetime bildirdi
Fenerbahçe'yi terkediyor: Yönetime bildirdi