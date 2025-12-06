Eyüpspor ve Kayserispor yenişemedi

Eyüpspor ve Kayserispor yenişemedi
Yayınlanma:
Eyüpspor ve Kayserispor, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan maçta 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Süper Lig'in 15. haftasında karşılaşan ikas Eyüpspor ile Zecorner Kayserispor 1-1 berabere kaldı.

ÖNEMLİ DAKİKALAR

51. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Legowski'nin ara pasında ceza sahasına koşu yapan Umut Bozok, altıpasın sol çaprazında topla buluştu. Umut'un dar açıdan şutunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı ayağıyla çıkardı. Pozisyonu takip eden Emre Akbaba, kısa düşerek kale önünde kalan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

56. dakikada Kayseri temsilcisi gole çok yaklaştı. Cardoso'nun soldan ortasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Onugkha, müsait pozisyonda şutunu çekti. Etkisiz giden meşin yuvarlak, kaleci Felipe'de kaldı.

Başakşehir Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli olduBaşakşehir Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

70. dakikada sarı-kırmızılı takım beraberliği yakaladı. Sol kanattaki Mendes'in pasıyla ceza yayı gerisinde topla buluşan Benes'in yerden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

87. dakikada ceza sahası sağ kanadında son çizgiye inen Emre Akbaba, pasını açısı daha iyi olan Seslar'a aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

Mücadele beraberlikle sona erdi.

MAÇTAN DETAYLAR

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Ogün Kamacı

ikas Eyüpspor: Felipe, Serdar Gürler, Robin Yalçın, Emir Ortakaya (Dk. 85 Seslar), Mujakic, Stepanenko, Legowski, Draguş, Emre Akbaba, Ampem (Dk. 72 Halil Akbunar), Umut Bozok

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Opoku, Bennasser, Denswil, Carole (Dk. 43 Arif Kocaman-Dk. 72 Dorukhan Toköz), Furkan Soyalp, Benes, Mane (Dk. 82 Tuci), Mendes, Cardoso, Onugkha (Dk. 82 Talha Sarıarslan)

Goller: Dk. 51 Emre Akbaba (ikas Eyüpspor), Dk. 70 Benes (Zecorner Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Emir Ortakaya, Dk. 45+1 Mujakic, Dk. 68 Stepanenko (ikas Eyüpspor), Dk. 45+1 Furkan Soyalp, Dk. 74 Bennasser, Dk. 83 Benes, Dk. 89 Mendes (Zecorner Kayserispor)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Spor
Deniz Ateş Bitnel Galatasaray'ın verilmeyen penaltısını açıkladı
Deniz Ateş Bitnel Galatasaray'ın verilmeyen penaltısını açıkladı
Süper Lig'de bir hakem isyanı daha: Ofsayt vardı
Süper Lig'de bir hakem isyanı daha: Ofsayt vardı
Fenerbahçe'yi terkediyor: Yönetime bildirdi
Fenerbahçe'yi terkediyor: Yönetime bildirdi