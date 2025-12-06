Eyüpspor ve Kayserispor yenişemedi

Süper Lig'in 15. haftasında karşılaşan ikas Eyüpspor ile Zecorner Kayserispor 1-1 berabere kaldı.

ÖNEMLİ DAKİKALAR

51. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Legowski'nin ara pasında ceza sahasına koşu yapan Umut Bozok, altıpasın sol çaprazında topla buluştu. Umut'un dar açıdan şutunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı ayağıyla çıkardı. Pozisyonu takip eden Emre Akbaba, kısa düşerek kale önünde kalan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

56. dakikada Kayseri temsilcisi gole çok yaklaştı. Cardoso'nun soldan ortasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Onugkha, müsait pozisyonda şutunu çekti. Etkisiz giden meşin yuvarlak, kaleci Felipe'de kaldı.

70. dakikada sarı-kırmızılı takım beraberliği yakaladı. Sol kanattaki Mendes'in pasıyla ceza yayı gerisinde topla buluşan Benes'in yerden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

87. dakikada ceza sahası sağ kanadında son çizgiye inen Emre Akbaba, pasını açısı daha iyi olan Seslar'a aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

Mücadele beraberlikle sona erdi.

MAÇTAN DETAYLAR

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Ogün Kamacı

ikas Eyüpspor: Felipe, Serdar Gürler, Robin Yalçın, Emir Ortakaya (Dk. 85 Seslar), Mujakic, Stepanenko, Legowski, Draguş, Emre Akbaba, Ampem (Dk. 72 Halil Akbunar), Umut Bozok

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Opoku, Bennasser, Denswil, Carole (Dk. 43 Arif Kocaman-Dk. 72 Dorukhan Toköz), Furkan Soyalp, Benes, Mane (Dk. 82 Tuci), Mendes, Cardoso, Onugkha (Dk. 82 Talha Sarıarslan)

Goller: Dk. 51 Emre Akbaba (ikas Eyüpspor), Dk. 70 Benes (Zecorner Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Emir Ortakaya, Dk. 45+1 Mujakic, Dk. 68 Stepanenko (ikas Eyüpspor), Dk. 45+1 Furkan Soyalp, Dk. 74 Bennasser, Dk. 83 Benes, Dk. 89 Mendes (Zecorner Kayserispor)