Başakşehir Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanına çıkacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
HAKEM ADNAN DENİZ KAYATEPE
Karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
Kayatepe'nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken yapacak.
VAR HAKEMİ BELLİ OLDU
Türkiye Futbol Federasyonu, mücadelenin VAR hakemini açıkladı.
Başakşehir - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Alper Çetin oldu.
AVAR'da ise Anıl Usta görev yapacak.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir - Fenerbahçe karşılaşmasının muhtemel 11'leri ise şu şekilde:
Başakşehir: Muhammed, Ebosele, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Crespo, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, Da Costa.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Brown (Levent), İsmail, Alvarez, Asensio, Nene, Kerem Aktürkoğlu, Duran.