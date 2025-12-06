Başakşehir Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'de bugün oynanacak olan Başakşehir-Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı.

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanına çıkacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

HAKEM ADNAN DENİZ KAYATEPE

Karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Kayatepe'nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken yapacak.

Sadettin Saran Hacıosmanoğlu'na telefon açtıSadettin Saran Hacıosmanoğlu'na telefon açtı

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu, mücadelenin VAR hakemini açıkladı.

Başakşehir - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Alper Çetin oldu.

AVAR'da ise Anıl Usta görev yapacak.

2024/11/08/hbfb.jpg

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir - Fenerbahçe karşılaşmasının muhtemel 11'leri ise şu şekilde:

Başakşehir: Muhammed, Ebosele, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Crespo, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, Da Costa.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Brown (Levent), İsmail, Alvarez, Asensio, Nene, Kerem Aktürkoğlu, Duran.

