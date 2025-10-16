Süper Lig'de bedava maç: Biletler ücretsiz olacak

Eyüpspor Kulübü, Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa ile oynayacakları karşılaşmada biletlerin ücretsiz olacağını açıkladı. Futbolseverler maçı bedava izleyebilecek.

Eflatun sarılı kulüpten yapılan açıklamada, hem ev sahibi hem de misafir tribün biletlerinin yönetim kurulu üyeleri tarafından satın alındığı ve futbolseverlere Passolig üzerinden ücretsiz sunulacağı belirtildi.

Eyüpspor ile Kasımpaşa arasındaki müsabaka, 20 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.

ORHAN AK'IN İLK MAÇI

Eyüpspor'la 3 yıllık sözleşme imzalayan Orhan Ak, bu maçta ilk kez takımın başında sahaya çıkacak.

Eyüpspor'un teknik direktörü belli oldu

Orhan Ak, sözleşme imzalamasının ardından "Kulübün oyun hafızasının içinden geldiğim için buranın yabancısı değilim. İlk sene burada ciddi bir başarı yakalamamız gerekiyor. Özellikle çok kaliteli oyuncular var. Potansiyeli olan bir kulüp. Selçuk hocaya da hafızası olan bir takım bıraktığı için teşekkür ediyorum. Bilgi ve birikimimle buraya katkı sağlayacağıma inanıyorum. Taraftar, bu kulübün en önemli gücü ve rüzgarıdır. Takım şu ana kadar oynadığı oyunun tam karşılığını alamamış olabilir ama coşkulu ve skor alan bir takım oluşturmak istiyoruz. Kasımpaşa maçını kazanıp iyi bir giriş yapmayı hedefliyoruz. Takımın oyuncu kalitesi yüksek. Bizim kırmızı alandan acil şekilde çıkmamız lazım. Rakiplerle puanlar birbirine çok yakın. 3-4 hafta kazanma alışkanlığını yakalarsak bambaşka bir seviyeye gelebiliriz" demişti.