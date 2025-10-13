Eyüpspor'un teknik direktörü belli oldu

Selçuk Şahin ile yollarını ayıran Eyüpspor'da teknik direktörlük koltuğuna Orhan Ak getirildi.

Süper Lig’in İstanbul temsilcilerinden Eyüpspor, teknik direktörlük koltuğunda değişikliğe gitti.
İstanbul ekibi, istikrarsız sonuçların ardından Selçuk Şahin ile yollarını ayırırken, takımın başına Orhan Ak’ı getirmek için prensip anlaşmasına vardı.

ANLAŞMA 3 YILLIK

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, yapılan görüşmelerin ardından resmi imzaların 13 Ekim saat 16.00’da atılacağını duyurdu. Kulaksız, anlaşmanın 3 yıllık olduğunu da kamuoyuyla paylaştı. Bu gelişmeyle birlikte Eyüpspor’da teknik direktörlük görevinde yeni bir dönem resmen başlamış olacak.

İşte resmi açıklama

SELÇUK ŞAHİN GİTTİ! ORHAN AK GELDİ

Sezon başından bu yana alınan dalgalı sonuçlar, Eyüpspor yönetimini teknik kadroda değişikliğe gitmeye zorladı. Selçuk Şahin ile yolların ayrılması sonrası kulüp, tecrübeli isim Orhan Ak ile el sıkışarak istikrar arayışına yöneldi.

GÖZLER ORHAN AK'TA

Daha önce çeşitli Süper Lig ekiplerinde yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük görevlerinde bulunan Orhan Ak, Eyüpspor’un Süper Lig’deki ilk sezonunda takımı hem ligde tutmak hem de uzun vadeli başarıya taşımak için kolları sıvayacak.

ORHAN AK KİMDİR?

Orhan Ak, 29 Eylül 1979 tarihinde Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde doğmuş eski milli futbolcu ve teknik direktördür.

Futbolculuk kariyeri:

Mevkii: Sol bek

Boy: 1.80 m

Altyapı: Et Balık Spor → Kocaelispor

Profesyonel kariyer:

Kocaelispor (1996–2003)

Kuşadasıspor (kiralık)

Galatasaray (2003–2007)

Osmanlıspor (kiralık)

Antalyaspor, Bucaspor, Boluspor, Elazığspor, İstanbul Başakşehir

Toplam Maç / Gol: 280 maçta 15 gol

Milli Takım: U-15’ten A Milli Takım’a kadar çeşitli yaş gruplarında forma giydi.

Teknik direktörlük kariyeri

İstanbul Başakşehir (Yardımcı Antrenör)

Beşiktaş (Yardımcı Antrenör)

Trabzonspor (Yardımcı ve geçici teknik direktör)

Fatih Karagümrük (Ocak–Nisan 2025 arasında teknik direktör; 18 maçta 1.44 puan ortalaması)

Eyüpspor (2025 Ekim itibarıyla prensip anlaşması sağlandı)

YENİ SAYFA AÇTI

Orhan Ak, futbolculuk döneminde özellikle Galatasaray’daki performansıyla tanınırken, teknik direktörlük kariyerinde Emre Belözoğlu’nun yardımcılığından sonra kendi yolunu çizmeye başladı.
Eyüpspor ile yaptığı 3 yıllık anlaşma, onun teknik adamlık kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

