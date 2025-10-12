Eyüpspor kendini yalanladı

Selçuk Şahin'in ayrılığı sonrası "Önceliğimiz yabancı teknik adam" açıklaması yapan Eyüpspor 180 derece dönüş yaptı.

Süper Lig’de 8. hafta sonunda yalnızca 1 galibiyet alarak 16. sırada yer alan Eyüpspor, teknik direktör Selçuk Şahin ile yollarını ayırmasının ardından yeni hoca arayışına girdi.
Kulüp Asbaşkanı Fatih Kulaksız, önceliklerinin yabancı teknik direktör olduğunu açıklamıştı.

Arda Turan sürprizi: Eyüpspor'da olmadı! Ukrayna'ya getiriyorArda Turan sürprizi: Eyüpspor'da olmadı! Ukrayna'ya getiriyor

Ancak son gelişmeler İstanbul ekibinin U dönüşü yapması dikkat çekti.

EMRE BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞTÜLER

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre, Eyüpspor geçtiğimiz günlerde Antalyaspor’dan ayrılan Emre Belözoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi ve resmi teklif sundu.
İstanbul ekibi, 45 yaşındaki teknik adamın vereceği yanıtı bekliyor.

Emre Belözoğlu'nun Eyüpspor'la anlaşması bekleniyor

KARARINI İLETECEK

Emre Belözoğlu’nun teklife henüz yanıt vermediği ve süreci değerlendirdiği bildirildi. Eyüpspor yönetimi, Belözoğlu’nun kararına göre teknik direktörlük planlamasını şekillendirecek. Antalyaspor'dan ayrılan Emre Belözoğlu'nun Eyüpspor'la anlaşması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

